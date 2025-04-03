أحمد كشك: السبتي خطوة كبيرة وأنا مندهش من تفاعل الجمهور

عبر الفنان أحمد كشك عن سعادته الكبيرة بنجاح دوره “السبتي” في مسلسل “العتاولة ٢ ”، مشيرًا إلى أن هذا النجاح هو بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال كشك في تصريحاته الخاصة لـ “صدى البلد”: “النجاح ده بتاع ربنا، وكمان السبتي خطوة كبيرة بالنسبة لي، وأتمنى أنني أقدر أستغل هذه الفرصة بشكل جيد وأعمل حاجة أكبر من كده”.

وعن تفضيله بين الدراما والكوميدي، أضاف: “بحب التمثيل بشكل عام، سواء كان دراما أو كوميدي، المهم هو الدور بس الاكشن لأ ”.

كما عبّر عن انبهاره بالتفاعل الكبير من الجمهور في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “انبهرت بالسبتي في الشارع والسوشيال ميديا وكل مكان، ولم أتوقع أن يكون له هذا الأثر الكبير على الناس”.





أحدث ظهور للفنان أحمد كشك

وبالفعل تم طرح البوستر الخاص بالشخصية والذي ظهر خلاله أحمد كشك بشكل مختلف مرتديا تى شيرت نادى الإتحاد السكندرى حيث قال عنه « شخصية السبتى فيها تطور كبير فى الشكل والاستايل وكمان الأحداث وفكرة ظهورى بـ تى شيرت فريق الإتحاد السكندرى وراءها سر الجمهور هيكتشفه مع عرض المسلسل ».

مسلسل العتاولة 2

يذكر أن أحمد كشك يشارك فى مسلسل العتاولة 2 بجانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد السقا وطارق لطفى وزينة وفيفي عبده وباسم سمرة ونسرين أمين ومصطفى أبو سريع وهدى الإتربي ومريم الجندى وزينب العبد وعدد أخر من الفنانين .

جودر

كشف الفنان أحمد كشك عن كواليس مشاركته في مسلسل «جودر» للفنان ياسر جلال، خلال دراما رمضان 2024، موضحا أنه تعاقد على المسلسل منذ العام الماضي، مضيفاً خلال حلوله ضيفاً عبر برنامج «عيش صباحك»، مع فانا إمام ويوسف التهامي، على «نجوم إف إم»، أنه عند التعاقد على العمل كان من المفترض أن يحمل اسم “ألف ليلة وليلة” وكان سيعرض في 30 حلقة وليس 15حلقة كما عرض مؤخرًا.

تابع كشك قائلا: «في أول يوم تصوير مسلسل جودر، ذاكرت الشخصية لكن بطاقة معينة، ولاقى الدور إعجابي لكنني لم أصور أعمال من هذه النوعية من قبل، لكن مع أول يوم للتصوير شعرت أننا أمام عمل فني قوي».

وأكد: «شعرت أنني أمام عمل مهم جدًا في أول يوم تصوير، وبمثابة إضافة مهمة لمكتبة أعمالي الفنية، واتخضيت وقلت ينفع أرجع أذاكر دوري مرة أخرى؟، وبالفعل بعد أول يوم تصوير، راجعت نفسي وذاكرت الشخصية منذ البداية وحصلت على طاقة مختلفة وقدمت عمل فني للتاريخ”.