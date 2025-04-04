أبرز مباريات اليوم الجمعة 4-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 العديد من المباريات الهامة ابرزها مباراة نيس ضد نانت فى الدوري الفرنسي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





رايو فاليكانو X إسبانيول – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





جنوى X أودينيزي – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة





أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



نيس X نانت – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الخلود X التعاون – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC1 HD

العروبة X الأخدود – الساعة 6:15 مساء على قناة SSC1 HD

الهلال X النصر – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة



أم صلال X الوكرة – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية

الشحانية X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية 2

العربي X الغرافة – الساعة 6:15 مساء على قناة الكأس القطرية

مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة



دبا الحصن X خورفكان – الساعة 3:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية

الوحدة X النصر – الساعة 6:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة



جامبيا X الصومال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

تونس X السنغال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أنجولا X كوت ديفوار – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

إفريقيا الوسطى X مالي – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مواعيد مباريات كأس أسيا للناشئين والقنوات الناقلة



كوريا الجنوبية X إندونيسيا - الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

أستراليا X فيتنام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 9

اليمن X أفغانستان – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

اليابان X الإمارات – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9