قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا
رئيس شعبة الذهب: غياب المضاربات على المعدن الأصفر والمكاسب تجاوزت 18.3%
تحقيق إسرائيلي: الجيش لم يكن مستعدا يوم 7 أكتوبر لهجوم واسع النطاق
أبرز مباريات اليوم الجمعة 4-4-2025 والقنوات الناقلة
اخر تحديث لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 4-4-2025
الاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجارية
أسوان في 24 ساعة| المناطق الأثرية والسياحية تستقبل الزوار وحملات للنظافة والتفاعل مع الشكاوى الجماهيرية
جيش الاحتلال يعلن توسيع العملية البرية في شمال قطاع غزة
سويلم يطلق خطة لتعزيز الري والصرف عبر التنسيق المتكامل
دعاء الجمعة الأولى من شوال.. كلمات نافعة لكل مسلم
استعدادت مكثفة بجامعة عين شمس لزيارة الاعتماد القومي للجامعة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوسع بريا في منطقة الشجاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 4-4-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025  العديد من المباريات الهامة ابرزها مباراة نيس ضد نانت فى الدوري الفرنسي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

 

رايو فاليكانو X إسبانيول – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   

 

جنوى X أودينيزي – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة   

 

أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة   

نيس X نانت – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 

الخلود X التعاون – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC1 HD    

العروبة X الأخدود – الساعة 6:15 مساء على قناة SSC1 HD

الهلال X النصر – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD
 

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة 

أم صلال X الوكرة – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية  

الشحانية X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية 2  

العربي X الغرافة – الساعة 6:15 مساء على قناة الكأس القطرية

مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة 

دبا الحصن X خورفكان – الساعة 3:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية  

الوحدة X النصر – الساعة 6:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة 

جامبيا X الصومال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6  

تونس X السنغال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أنجولا X كوت ديفوار – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

إفريقيا الوسطى X مالي – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مواعيد مباريات كأس أسيا للناشئين والقنوات الناقلة 

كوريا الجنوبية X إندونيسيا  - الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

أستراليا X فيتنام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 9  

اليمن X أفغانستان – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

اليابان X الإمارات – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9

الدوري المصري الدوري الالماني الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

صورة أرشيفية

بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

وفاة زوجة نضال الشافعي

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

العشرة جنيهات

حقيقة إعادة طباعة العشرة جنيهات الورقية.. القصة الكاملة

حالة الطقس

مفاجأة في طقس الجمعة.. أمطار وأتربة تضرب هذه المناطق

مصرية جدعة .. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن

مصرية جدعة.. لماذا تركت هند محمد علي زوجة نضال الشافعي الفن؟

حريق محطة مترو روض الفرج

المعاينة تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستهدف تخطى أوجسبورج والابتعاد بالصدارة

بروين

تقارير فرنسية: دي بروين يقترب من الدوري السعودي

زيزو

لمنع انتقاله للأهلي.. آخر تحركات الزمالك لتجديد زيزو

بالصور

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد