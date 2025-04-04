أبرز مباريات اليوم الجمعة 4-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 العديد من المباريات الهامة ابرزها مباراة نيس ضد نانت فى الدوري الفرنسي
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X إسبانيول – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
جنوى X أودينيزي – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نيس X نانت – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخلود X التعاون – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC1 HD
العروبة X الأخدود – الساعة 6:15 مساء على قناة SSC1 HD
الهلال X النصر – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
أم صلال X الوكرة – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية
الشحانية X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية 2
العربي X الغرافة – الساعة 6:15 مساء على قناة الكأس القطرية
مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة
دبا الحصن X خورفكان – الساعة 3:50 عصرا على قناة أبو ظبى الرياضية
الوحدة X النصر – الساعة 6:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة
جامبيا X الصومال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
تونس X السنغال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
أنجولا X كوت ديفوار – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
إفريقيا الوسطى X مالي – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
مواعيد مباريات كأس أسيا للناشئين والقنوات الناقلة
كوريا الجنوبية X إندونيسيا - الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
أستراليا X فيتنام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 9
اليمن X أفغانستان – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
اليابان X الإمارات – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9