ديربي الرياض.. الهلال يتحدى النصر في صراع القمة بالدوري السعودي

يستضيف فريق الهلال نظيره النصر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة الهلال والنصر في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “المملكة أرينا”.

الهلال ضد النصر

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة مطاردة الاتحاد على الصدارة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، متأخرًا بـ4 نقاط عن الاتحاد.

وحقق الهلال 18 انتصارًا في الدوري السعودي هذا الموسم وتعادل في 3 مواجهات وتلقى 4 هزائم.

في المقابل، يطمح النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في خطف نقاط المباراة من الهلال وتقليص الفارق معه إلى 3 نقاط فقط.

ويوجد النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب روشن برصيد 51 نقطة.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين النصر والهلال في الدوري السعودي، انتهى بالتعادل بهدف لمثله.