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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لائحة تحفيزية جديدة للاعبي غزل المحلة لحسم البقاء في الدورى مبكرا

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، اعتماد لائحة مالية جديدة لتحفيز لاعبي الفريق خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

جاء هذا القرار بهدف رفع الروح المعنوية ودفع الفريق لتحقيق نتائج إيجابية تساعده على البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل.


 

ويأمل مجلس الإدارة في أن تُسهم هذه المكافآت التحفيزية في رفع مستوى الأداء داخل الملعب، وتعزيز طموحات اللاعبين نحو تحقيق أكبر عدد من النقاط، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الفريق في جدول الترتيب، حيث يحتل غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.


 

ويُعد اللقاء المقبل أمام فريق سموحة، المقرر إقامته يوم 11 أبريل الجاري على ملعب المحلة في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة الدوري، من اللقاءات المصيرية التي يسعى الفريق لتحقيق الفوز فيها لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.


 

وتأتي هذه التحركات الإدارية في ظل سعي الجهاز الفني والإدارة إلى توفير الأجواء المناسبة للاعبين، من خلال الدعم المالي والمعنوي، لمواجهة الضغوط وتحقيق الهدف المنشود بالبقاء في الدوري الممتاز، دون الدخول في حسابات معقدة في الجولات الأخيرة.


 

ويعمل مجلس الإدارة على تهيئة اللاعبين نفسيًا وفنيًا خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني، لضمان الجاهزية التامة للمواجهات المقبلة، مع التأكيد على أن بقاء الفريق في الدوري مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من الجميع داخل المنظومة


 

غزل المحلة دورى نايل اخبار الرياضة اخبار غزل المحلة وليد خليل

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