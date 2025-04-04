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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتظام موسى فراوي فى تدريبات غزل المحلة عقب العودة من معسكر منتخب فلسطين

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري

عاد اللاعب الفلسطيني موسى فراوي، لاعب فريق غزل المحلة، للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، عقب مشاركته مع منتخب فلسطين في معسكر الإعداد الخاص بتصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.


 

ويأمل الجهاز الفني لغزل المحلة، بقيادة المدرب القبرصي بابا فاسيليو، في تجهيز فراوي وجميع عناصر الفريق على المستوى الفني والبدني، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.


 

ومن المقرر أن يستضيف غزل المحلة نظيره سموحة يوم الخميس 11 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام المباراة على استاد المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً.


 

ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، خاصة في ظل النتائج غير المستقرة التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم.


 

ويحتل غزل المحلة حاليًا المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 17 نقطة، ما يزيد من أهمية المباراة القادمة التي تُعد بمثابة “عنق زجاجة” في مشوار الفريق نحو الابتعاد عن مراكز الهبوط.


 

ويعتمد فاسيليو على عودة اللاعبين الدوليين، وعلى رأسهم موسى فراوي، من أجل دعم الفريق فنيًا في المرحلة المقبلة، وسط تركيز كبير على الجانب البدني والنفسي للاعبين للخروج من دوامة النتائج السلبية.


 

وتشهد تدريبات الفريق تركيزًا واضحًا على الجوانب التكتيكية، إلى جانب تحسين الفاعلية الهجومية والدفاعية، بهدف الظهور بشكل قوي أمام سموحة وتحقيق الفوز الذي طال انتظاره من جماهير المحلة.


 

غزل المحلة بابا فاسيلو موسي فراوى سموحة دورى نايل

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