استقالة أمير عزمي من تدريب الداخلية بعد رباعية طنطا

تقدم أمير عزمي مجاهد، المدير الفني لفريق الداخلية، باستقالته من منصبه عقب الخسارة الثقيلة أمام طنطا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثامنة والعشرين من دوري المحترفين.





وكان عزمي قد عاد لقيادة الداخلية بعد رحيله عن الزمالك، إلا أن الفريق لم يحقق سوى تعادل وحيد خلال خمس مباريات تحت قيادته، بينما تلقى أربع هزائم، مما أدى إلى تراجع ترتيبه إلى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، ليصبح مهددًا بالهبوط.





وفي ظل تدهور النتائج، يعتزم مسؤولو الداخلية عقد اجتماع طارئ غدًا لبحث إمكانية التعاقد مع مدير فني جديد يستطيع إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات والابتعاد عن دائرة الخطر، خاصة مع تحسن نتائج الفرق المنافسة للهروب من الهبوط إلى القسم الثاني “ب”.





وشهدت مباريات الجولة الثامنة والعشرين نتائج قوية، حيث تمكن طنطا من تحقيق فوز كبير على الداخلية، بينما تغلب بروكسي على منتخب السويس بنتيجة 2-1، وحقق كهرباء الإسماعيلية انتصارًا مثيرًا خارج ملعبه على السكة الحديد مودرن بنفس النتيجة.



