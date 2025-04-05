تناولها باعتدال .. هذه الأطعمة غنية بالكربوهيدرات

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الخبز والأرز والبطاطا الحلوة والمعكرونة، مصدرٌ مهمٌّ للطاقة في الجسم، فهي تُساعد على الحفاظ على وظائف حيوية، كالتنفس ووظائف الأعضاء بشكل سليم.

على الرغم من أن الكربوهيدرات ضرورية للصحة العامة، إلا أن تناول الكثير منها قد يؤدي إلى زيادة تخزين الدهون في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

يُنصح بإعطاء الأولوية للكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف، مثل الأرز الكامل، وخبز القمح الكامل، والشوفان، والبقوليات، والخضراوات، والفواكه، يمتص الجسم هذه الأطعمة ببطء، مما يُشعرك بالشبع ويُنظم مستويات السكر في الدم.

ما هي الكربوهيدرات الجيدة؟

على الرغم من أن العديد من مصادر الكربوهيدرات يمكن أن تكون جيدة، إلا أن اختيار الكربوهيدرات الصحية مثل منتجات الحبوب الكاملة وكذلك الفواكه والخضروات قد يكون أفضل لأي شخص يحاول إنقاص الوزن أو تحسين نتائج التمارين الرياضية.

لذلك، المصادر الجيدة للكربوهيدرات هي:

الفواكه الغنية بالكربوهيدرات والألياف: البرقوق، والبابايا، والتين؛

الحبوب: الأرز البني، الأرز مع الفاصوليا، المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الخبز مع البذور؛

الخضروات: البنجر، الملفوف، البروكلي، القرنبيط

البقوليات : الفاصوليا، العدس، الحمص

البطاطا الحلوة مع قشرها، والبطاطا.

بشكل عام، لا ينبغي لمن يرغبون في إنقاص وزنهم أو زيادة كتلة عضلاتهم تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات (مثل الكعك، والبسكويت، وألواح الحبوب، والفشار، والحلويات)، قد يؤثر نوع جسمك أيضًا على أهدافك المتعلقة بالوزن