هل تشهد الولايات المتحدة كساداً وعودة ارتفاع التضخم؟.. خبير يجيب

أجاب عمرو حسانين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: هل من المتوقع أنه لن يتم خفض الفيردرالي الأمريكى لاسعار الفائدة قريباً وسط مخاوف من موجات تضخمية عالمية بعد قرارات ترامب؟ .

وأوضح حسانين في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:قائلاً : "عدم اليقين السائد في الأسواق العالمية قد يؤدي لعدد من المؤشرات الخطيرة منها زيادة التضخم في الاسواق الامريكية وتقليل فرص العماله والتوظيف وتباطؤ في قطاع العقارات الامر الذي سيؤدي تباعاً إلى كساد في الولايات المتحدة.

إنتحابات التجديد النصفي

وأضاف عمرو حسانين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني أنه ترامب أمامه تحديات في إنتحابات التجديد النصفي في 2026.



وتابع:"لو الكونجرس شهد فوز للديموقراطيين في 2026 ستكون مشكلة كبيرة امام ترامب".