شوبير عن احتمالية عودة نجم الأهلي: كولر مكانش بيلّعبه

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على احتمالية عودة مهاجم الأهلي السابق محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه على “فيس بوك”: ''محمد شريف موجود في حسابات الأهلي، نعم، وبيتم التفكير فيه، هل حصل اتصال بين الأهلي ومحمد شريف؟، لأ، لكن اسم محمد شريف دائما بيتردد"'.

وأوضح شوبير: “العملية بقت تتحسب إن في وسام أبو علي، وفي جراديشار، هتقول لي طيب ما هو مشي قبل كده؛ هقول لك مكانش بيلعب، عشان نكون أكثر صدقًا، ومستر كولر مكانش بيلاعبه كتير، فالولد طلب الرحيل وراح السعودية”.

وأضاف شوبير: “الحقيقة تجربته في الخليج كانت متوسطة أو فوق المتوسطة بشوية؛ لإن حظه كان سيء، وجاله إصابات كتير فمكملش مع فريقه”.

واختتم شوبير: “باختصار، محمد شريف في الحسبان، لكن لم يتم أي كلام معاه خالص حتى الآن”.