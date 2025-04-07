قطع رأسه.. مصرع عامل نتيجة فقدان السيطرة على منشار كهربائي في أسوان

لقى عامل مصرعه نتيجة تعرضه لقطع المنشار الكهربائي لرأسه لعدم قدرته في التحكم فيه أثناء عمله مما أدى لوفاته مباشرة بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم إيداع جثمانه في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو إخطاراً يفيد بمصرع عامل أثناء عمله، حيث أنه أثناء استخدامه المنشار الكهربائي المعروف باسم الصاروخ وعدم التحكم فيه أدى إلى قطع رأسه مباشرة ووفاته في نفس اللحظة.

منشار كهربائى

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين بالتحريات والمعاينة المبدئية لموقع الحادث أن الشاب يدعى أحمد. ف، ويبلغ من العمر 20 سنة، عامل، ولفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة عدم تحكمه في آلة الصاروخ ما أدى إلى قطع رأسه، وذلك خلال عمله ، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج، تصريح الدفن وتسليمه لأهله وذويه.