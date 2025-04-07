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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يطمئن لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمستشفى المسلة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، جولاته الصباحية الميدانية المفاجئة بتفقد منظومة العمل بمستشفى المسلة التخصصى حيث أستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .

ووجه المحافظ، إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الإستعداد لتطبيقها داخل 11 مستشفى ، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الخدمات الطبية والعلاجية

وحرص الدكتور إسماعيل كمال، على تفقد العناية المركزة والعناية المتوسطة للكبار والأطفال ، فضلاً عن الأقسام الداخلية والطوارئ والأشعة والصيدلية ، والمعامل ، والتى من بينها معمل ( PCR ) المسجل دولياً ، حيث إستمع لشرح تفصيلى من الدكتور طه جابر مدير المستشفى عن ما تحتويه من خدمات متعددة يتم توفيرها داخل 3 مبانى تشمل المبنى الرئيسى ، ومبنى الغسيل الكلوى الذى يضم 49 ماكينة ، ويعمل على مدار اليوم ، وكذا مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سرير .

وكلف إسماعيل كمال، بأن تستمر مستشفى المسلة على نفس المستوى من الأداء لتقديم رسالتها فى توفير الرعاية الطبية والعلاجية تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل داخل المحافظة .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لسرعة إزالة ورفع جميع الإشغالات أولاً بأول من خلال تنظيم الحملات بشكل دورى على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية للقضاء على هذه الظاهرة والتعامل الفورى معها .

من أجل تفريغ المدن من أى عشوائية وتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين المترددين على الأسواق والشوارع العامة والميادين المختلفة، حيث تم التنسيق مع اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لمشاركة شرطة المرافق والأجهزة الأمنية فى جهود هذه الحملات لتحقيق النتائج المرجوة منها ، وبما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

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