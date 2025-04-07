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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: سرعةرفع الإشغالات بكافة المراكز والمدن وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن فى تحذير شديد اللهجة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لسرعة إزالة ورفع جميع الإشغالات أولاً بأول من خلال تنظيم الحملات بشكل دورى على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية للقضاء على هذه الظاهرة والتعامل الفورى معها من أجل تفريغ المدن من أى عشوائية وتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين المترددين على الأسواق والشوارع العامة والميادين المختلفة .

حيث تم التنسيق مع اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لمشاركة شرطة المرافق والأجهزة الأمنية فى جهود هذه الحملات لتحقيق النتائج المرجوة منها ، وبما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

الفيديو كونفرانس 

وكلف المحافظ بعدم التهان مع أى إشغالات أو تعديات عشوائية على حرم الطرق حيث يعتبر التعامل معها من أساسيات التقييم لأداء رؤساء المراكز والمدن ، والمعاونين لهم من نوابهم ورؤساء الأحياء ، وسيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال  مكافأة المتميزين ، ومحاسبة المقصريين.

وخلال تعليماته لمسئولى المحليات بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيقوم بالمرور المفاجئ على كافة المراكز والمدن لرصد ومتابعة جهود إزالة ورفع الإشغالات بمختلف إشكالها سواء كانت كافتيريات أو مقاهى أو باعة جائلين أو عربات أو فتارين .

وشدد المحافظ على أن يتم الإغلاق الفورى لمدة شهر لأى محلات مخالفة ، مع مصادرة المضبوطات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

فيما أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان المهندس عامر أبو حلاوة بتشكيل لجنة فنية لدراسة الأسباب الهندسية لطفح الصرف الصحى المتكرر بمدخل منطقة الكرور لتخفيف المعاناة عن أهالى المنطقة بإيجاد حلول عاجلة وعلمية لإنهاء هذه المشكلة ، مع التشديد على وقف الوصلات العشوائية.

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