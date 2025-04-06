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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: تصادم قطار بسيارة ميكروباص.. التموين تحرر 258 مخالفة خلال أيام عيد الفطر.. ومواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية  العديد من الفعاليات والأحداث المتنوعة.. كان أبرزها ..

تموين أسوان تضبط وتحرر 258 مخالفة خلال أيام عيد الفطر المبارك
 

تابع اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان نتائج جهود مديرية التموين التي تم تنفيذها على مدار أيام عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، مع متابعة محطات الوقود للمواد البترولية ومحطات تعبئه البوتاجاز ، وأيضاً مستودعات البوتاجاز بالمحافظة .

ويأتى من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

عيد الفطر المبارك

وشدد على ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة ، وعدم المغالة حيث لن يتم السماح مطلقاً بإستغلال أى مواطن ، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين .

من جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت جهود المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها من خلال شن حملات مكبرة أسفرت عن ضبط وتحرير 258 مخالفة منها 184 مخالفة ضد المخابز البلدية لتوقفها عن الإنتاج أو إنتاج خبز ناقص الأوزان ، وعدم المطابقة للمواصفات ، والتصرف فى حصص الدقيق .

محافظ أسوان: لن نتهاون في مواجهة البناء العشوائي وإزالة حالات التعدي
 

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا لن نتهاون إطلاقاً فى مواجهة البناء العشوائى والتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية حيث تم إعطاء توجيهات مشددة للمسئولين بالمحليات بإجهاض أى محاولات للتعدى وإزالتها فى المهد، وخاصة أثناء فترة أجازة عيد الفطر المبارك.  

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة للتصدى المتواصل لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة، وكذا التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.   

دون إصابات أو خسائر بالأرواح..تصادم قطار بسيارة ميكروباص بأسوان
 

اصطدم قطار بسيارة ميكروباص عند شريط السكة الحديد بمنطقة كيما في مدينة أسوان مساء السبت، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر بالأرواح.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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