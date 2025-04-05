تموين أسوان تضبط وتحرر 258 مخالفة خلال أيام عيد الفطر المبارك

تابع اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان نتائج جهود مديرية التموين التي تم تنفيذها على مدار أيام عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، مع متابعة محطات الوقود للمواد البترولية ومحطات تعبئه البوتاجاز ، وأيضاً مستودعات البوتاجاز بالمحافظة .

ويأتى من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

عيد الفطر المبارك

وشدد على ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة ، وعدم المغالة حيث لن يتم السماح مطلقاً بإستغلال أى مواطن ، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت جهود المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها من خلال شن حملات مكبرة أسفرت عن ضبط وتحرير 258 مخالفة منها 184 مخالفة ضد المخابز البلدية لتوقفها عن الإنتاج أو إنتاج خبز ناقص الأوزان ، وعدم المطابقة للمواصفات ، والتصرف فى حصص الدقيق .

وأشار إلى أنه بالتوازى تم ضبط وتحرير 74 محضر جنح شمل عدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادات صحية ، وبيع لسلع غذائية منتهية الصلاحية حيث تم ضبط كميات من زيت الطعام والأجبان واللانشون والأرز والمسلى الصناعى غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بالإضافة إلى سلع أخرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

فيما استعدت مديرية الطب البيطرى تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بدءاً من يوم السبت 5 إبريل 2025 .

ومن جانبه أشار الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان إلى أن الهدف من هذه الحملة التى ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تنظيم هذه الحملات الوقائية للحفاظ عليها من الأمراض سريعة الإنتشار.