قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى
مصر وسيشل.. شراكة متجددة وتوافق إقليمي شامل | تقرير
شاب يهدد بإلقاء نفسه من برج ضغط عال على الأوتوستراد في المعصرة
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 5 إبريل 2025
البعبع.. تعليق ساخر لـ أحمد بلال على تصريحات ميدو
التضامن تبدأ تحصيل قيمة تذكرة الطيران من حجاج الجمعيات الأهلية
الإعدام شنقاً للمتهم بقتل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة
مايكروسوفت تحظر المهندسة ابتهال ابوسعدة بعد كشفها تورط الشركة في دعم قتـل أطفال غزة
الرئيس السيسي يوجه بسرعة توفير التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة
الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
5 معلومات رسمية عن نظام البوكليت المقرر تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسوان تضبط وتحرر 258 مخالفة خلال أيام عيد الفطر المبارك

جهود مديرية التموين بأسوان
جهود مديرية التموين بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان نتائج جهود مديرية التموين التي تم تنفيذها على مدار أيام عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، مع متابعة محطات الوقود للمواد البترولية ومحطات تعبئه البوتاجاز ، وأيضاً مستودعات البوتاجاز بالمحافظة .

ويأتى من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

عيد الفطر المبارك

وشدد على ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة ، وعدم المغالة حيث لن يتم السماح مطلقاً بإستغلال أى مواطن ، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت جهود المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها من خلال شن حملات مكبرة أسفرت عن ضبط وتحرير 258 مخالفة منها 184 مخالفة ضد المخابز البلدية لتوقفها عن الإنتاج أو إنتاج خبز ناقص الأوزان ، وعدم المطابقة للمواصفات ، والتصرف فى حصص الدقيق .

وأشار إلى أنه بالتوازى تم ضبط وتحرير 74 محضر جنح شمل عدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادات صحية ، وبيع لسلع غذائية منتهية الصلاحية حيث تم ضبط كميات من زيت الطعام والأجبان واللانشون والأرز والمسلى الصناعى غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بالإضافة إلى سلع أخرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

فيما استعدت مديرية الطب البيطرى تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بدءاً من يوم السبت 5 إبريل 2025 .

ومن جانبه أشار الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان إلى أن الهدف من هذه الحملة التى ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تنظيم هذه الحملات الوقائية للحفاظ عليها من الأمراض سريعة الإنتشار.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025

عمرو اديب

لا تكلمني عن الفانلة.. تعليق صادم من عمرو أديب بشأن مصير زيزو

سعر الجنيه الذهب

نزل 240 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

حالة الطقس

تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

رفع اليدين في الصلاة

حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرع

صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها

حكم صيام الست من شوال ولماذا كره الإمام مالك صومها؟ لسببين لا يعرفهما كثير

أرشيفية

أبعدوا أيديكم.. احتجاجات مناهضة لـ ترامب وماسك اليوم في ألف مدينة أمريكية

ترشيحاتنا

نهال عنبر وشقيقها الطيار الراحل عصام عنبر

توفى بأمريكا.. ماذا يعمل شقيق نهال عنبر ومن رافقها بالجنازة؟

حاتم صلاح

حاتم صلاح يرد على انتقادات لاذعة وجهت له ورحمة فى الكبير أوي

نهال عنبر

ادعولي ربنا يصبرني.. نهال عنبر تنعى شقيقها الراحل

بالصور

مع ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

يصيب اللاعبين بالذهول.. تمساح عملاق يقتحم ملعب جولف شهيرا

اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير
اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير
اقتحام تمساح ضخم لملعب جولف شهير

بسبب الحرائق والوفيات.. شركتا سيارات في ورطة أمام القضاء

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا مع زوجها خلال شهر العسل ..صور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

زوجة نضال الشافعي

ما السبب وراء اعتزال هند محمد علي زوجة نضال الشافعي؟

اميرة الديب

مناخيري السبب.. أميرة أديب تروي تفاصيل رفضها في التمثيل

سلوي عثمان

سلوى عثمان : المسلسل الحلو هيتشاف من غير مسابقات l خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد