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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | رفع 4500 طن قمامة.. التحقيق فى الإهمال الطبي بواقعة لدغة عقرب لمواطن

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار يوم الجمعة الموافق 4/4/2025 أحداثا متنوعة .

فقد أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المتواصلة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بكافة المراكز والمدن من أجل إتاحة المتنفس الحيوى أمام المواطنين للإستمتاع بالأجواء الإحتفالية أثناء عيد الفطر المبارك. 

وأوضح المحافظ بأن هذه الجهود التى بدأت قبيل العيد ساهمت على مدار الأيام الماضية في رفع نحو 4500 طن من القمامة والمخلفات عقب القيام بجرد الأتربة وتفريغ الصناديق والحاويات منها بمختلف المناطق والأحياء السكنية مما يعمل على الظهور المشرف والحضارى والجمالى. 

رفع 4500 طن مخلفات بأسوان لإتاحة المتنفس الحيوى لإستمتاع المواطنين بالعيد

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع التحقيقات في الإهمال الطبي بواقعة لدغة عقرب لمواطن

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان ، توجيهاته بالتحقيق الفوري من خلال إدارة مستشفى أسوان الجامعي في واقعة إصابة أحد المواطنين بلدغة عقرب، وعدم قيام الطبيب المختص بقسم الاستقبال بالمستشفى بإعطائه مصل العقرب.

وطلب الطبيب من المريض إحضار حقنة المصل من إحدى الصيدليات المجاورة للمستشفى، بل ورفض إعطاء الحقنة له بحجة أن المختص بذلك هو الممرض الذي لم يكن متواجداً أثناء الواقعة.

وشدد المحافظ على عرض نتائج التحقيق عليه شخصياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين في حال التأكد من حدوث الواقعة، بما يتزامن مع متابعة شكاوى أخرى متعلقة بالخدمة الصحية في التأمين الصحي وعدد من المستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية.

وبالتوازي، تم التدخل السريع في العديد من الشكاوى الجماهيرية الأخرى، سواء المتعلقة بالنظافة العامة، أو طفح الصرف الصحي، أو الإشغالات، أو التعديات بنطاق عمارات القاهرة للمقاولات بالمحمودية، وكذلك طفح الصرف الصحي بمنطقة بركة الدماس وغيرها من المناطق والأحياء السكنية والقرى بالمراكز والمدن.

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