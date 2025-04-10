رايحين فرح .. تفاصيل حادث مأساوى بالطريق الصحراوي

شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتحديدا بمركز إدفو مساء الاربعاء حادث مأساوى تمثل فى انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 16 شخص، الذين كانوا يستقلون السيارة لحضور حفل زفاف " فرح "، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الاولية.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوة الغربى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان مما أدى إلى إصابة 16 شخص وذلك خلال ذهابهم لحضور حفل زفاف.

انقلاب سيارة

وفور ورود البلاغ انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتقديم جميع أوجه الدعم لهم.

ومن جانبها، انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وذلك لرفع أثار الحادث عن الطريق لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة مما أدى إلى إصابة 15 شخص ، ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

لقيت سيدة مصرعها نتيجة تعرضها للإصابة بطلق نارى صدر بطريق الخطأ على يد ابنها بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان ، أثناء وقوع مشاجرة بين شخصين من الجيران ، وتم نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة إدفو ، تحت تصرف النيابة العامة.

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين “جيران” ما أدى إلى تصاعدها بينهم وأطلق أحدهما عياراً نارياً ليصيب والدته لتلفظ أنفاسها الأخيرة مباشرة ، وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والقبض على المتهم.

بينما لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 آخرون نتيجة وقوع حادث انقلاب درجة بخارية بطريق أسوان / القاهرة الزراعي في نطاق مركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.