قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناهد يوسف: الروبيكي المدينة الأولى في الشرق الأوسط المتكاملة لصناعة الجلود
تشكيل باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا بدوري الأبطال
بشرى سارة | تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025 ..تعرف عليها
رغم تقلبات الدولار.. رسالة طمأنة من رئيس الوزراء بشأن ارتفاع الأسعار
زيلينسكي: أكثر من 150 صينيًا انضموا إلى الجيش الروسي للقتال ضد أوكرانيا
ماكرون: اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية مستقلة يونيو المقبل
سيناتور أمريكي: ما يحدث في غزة تطهير عرقي وجريمة حرب بشعة
أحمد موسى: زيزو قد يرحل إلى الأهلي لكن الزمالك يمكنه صناعة مليون لاعب مثله
دموع لم تجف.. مصرع 23 شخصا وإصابة 16 آخرين في انهيار 14 منزلا بأسيوط
مصر تدين إغلاق الاحتلال مدارس للأونروا في القدس
بث مباشر| أحمد موسى يناقش تفاصيل مباراة الزمالك ضد بطل جنوب أفريقيا
إغلاق حركة الملاحة النهرية بأسوان لحين تحسن الأحوال الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسوان تُعلِن حالة الطوارئ: إيقاف الملاحة النهرية وتحرير محاضر ضد المخالفين

الأحوال الجوية بأسوان
الأحوال الجوية بأسوان
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم تحرير محضرين لعدد 2 فندق عائم لعدم التزامهما بحظر الإبحار، وتعريض منشأة سياحية للخطر، وكذلك تعريض أرواح الركاب من المصريين والأجانب وأطقم التشغيل للخطر.

وأوضح سامي البربري أنه سيتم تحرير محاضر في حالة عدم الالتزام بواسطة الجهات الأمنية ممثلة في شرطة المسطحات المائية.

حظر الإبحار

فيما كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسؤولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلب، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرًا للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية.

وشدّد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أي أحداث طارئة. كما كلف إدارة المرور على الطرق السريعة الصحراوي الغربي (أسوان/ القاهرة) و(أسوان/ أبو سمبل البري) بالتنبيه على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه، أوضح المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم التنبيه على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

وأشار إلى أنه تم في نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخي أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكي، مع اتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة أو زيادة السرعة، وذلك نظرًا لإقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية في النطاق الجغرافي والإداري لمحافظة أسوان، شاملة مسطح بحيرة ناصر.

وأكد على ضرورة إبلاغ السلطات في حال حدوث أي طوارئ لتفاعل فوري مع الموقف إن وجد. كما أكد على ضرورة تأمين العائمات النهرية المتراكية لأشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس، بالإضافة إلى قيام الفنادق العائمة المتوقفة في المسار الملاحي بين إدفو وكوم أمبو أو بين كوم أمبو وأسوان بضرورة الوقوف بمياه الليان، وإضاءة كامل السطح المشمس وكامل جانبي الفندق العائم.

اسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

زيزو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حالة واحدة تحرم زيزو من حلم مونديال الأندية

زيزو

الزمالك: سنعقد جلسة زيزو الأخيرة.. وحال الاتفاق سنبحث عن حل مع الأهلي

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ترشيحاتنا

الأحوال الجوية بأسوان

أسوان تُعلِن حالة الطوارئ: إيقاف الملاحة النهرية وتحرير محاضر ضد المخالفين

المتهمين

عطلو المرور وأشعلوا الألعاب النارية.. القبض على أصحاب فيديو مصر القديمة

حادث تصادم بالغربية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بطنطا

بالصور

تحذير .. هذا النوع من القطرات يسبب مضاعفات خطيرة أبرزها الإدمان

قطرات الأنف
قطرات الأنف
قطرات الأنف

كيفية التخلص من رائحة السمك العالقة بالثلاجة

طرق التخلص من رائحة السمك العالقة بالثلاجة
طرق التخلص من رائحة السمك العالقة بالثلاجة
طرق التخلص من رائحة السمك العالقة بالثلاجة

عصائر صيفية لتقليل الشعور بالحر

عصائر صيفية لتقليل الشعور بالحر..
عصائر صيفية لتقليل الشعور بالحر..
عصائر صيفية لتقليل الشعور بالحر..

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

حادث شق التعبان
حادث شق التعبان
حادث شق التعبان

فيديو

المتهمين

عطلو المرور وأشعلوا الألعاب النارية.. القبض على أصحاب فيديو مصر القديمة

محمد عدوية

لحظات مرعبة.. محمد عدوية يروي تفاصيل لأول مرة بعد وفاة والده

اية عبد الله

آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها واو.. فيديو

"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

لقطات من أحدث أجزاء المهمة المستحيلة قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد