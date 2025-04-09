أسوان تُعلِن حالة الطوارئ: إيقاف الملاحة النهرية وتحرير محاضر ضد المخالفين

أكد المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم تحرير محضرين لعدد 2 فندق عائم لعدم التزامهما بحظر الإبحار، وتعريض منشأة سياحية للخطر، وكذلك تعريض أرواح الركاب من المصريين والأجانب وأطقم التشغيل للخطر.

وأوضح سامي البربري أنه سيتم تحرير محاضر في حالة عدم الالتزام بواسطة الجهات الأمنية ممثلة في شرطة المسطحات المائية.

حظر الإبحار

فيما كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسؤولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلب، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرًا للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية.

وشدّد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أي أحداث طارئة. كما كلف إدارة المرور على الطرق السريعة الصحراوي الغربي (أسوان/ القاهرة) و(أسوان/ أبو سمبل البري) بالتنبيه على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه، أوضح المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه تم التنبيه على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

وأشار إلى أنه تم في نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخي أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكي، مع اتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة أو زيادة السرعة، وذلك نظرًا لإقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية في النطاق الجغرافي والإداري لمحافظة أسوان، شاملة مسطح بحيرة ناصر.

وأكد على ضرورة إبلاغ السلطات في حال حدوث أي طوارئ لتفاعل فوري مع الموقف إن وجد. كما أكد على ضرورة تأمين العائمات النهرية المتراكية لأشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس، بالإضافة إلى قيام الفنادق العائمة المتوقفة في المسار الملاحي بين إدفو وكوم أمبو أو بين كوم أمبو وأسوان بضرورة الوقوف بمياه الليان، وإضاءة كامل السطح المشمس وكامل جانبي الفندق العائم.