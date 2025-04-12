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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أجهزة o4-mini و o3.. بداية مرحلة جديدة في إنتاج الذكاء الاصطناعي من OpenAI

OpenAI
OpenAI
احمد الشريف

كشفت تسريبات برمجية حديثة داخل كود تطبيق ChatGPT على الويب عن اقتراب شركة OpenAI من إطلاق مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن سلسلة النماذج المنطقية o-series. 

وتشمل o4-mini، o4-mini-high، وo3 (الإصدار الكامل)، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات المنصة في المجالات التقنية والمنطقية ورفع مستوى التنافس مع خدمات مثل Gemini 2.5 من Google.

نماذج جديدة للمنطق والترميز بسعر أقل

تم رصد الإشارات إلى النماذج الجديدة لأول مرة بواسطة الباحث Tibor Blaho، وأكد موقع TestingCatalog صحة تلك التسريبات، ما يشير إلى أن OpenAI تُجري استعدادات فعلية لإدراج هذه النماذج ضمن واجهة ChatGPT، حيث ستتاح للمستخدمين بناءً على فئة الاشتراك (Free، Plus، Pro، أو Enterprise).

ما الجديد في النماذج؟

يعد هذا النموذج تطورًا مباشرًا للنموذج o1، ويأتي بعد طرح النسخ المصغّرة o3-mini وo3-mini-high سابقًا. 

يتوقع أن يتمتع o3 الكامل بقدرات أقوى في مجالات الرياضيات، البرمجة، التحليل المنطقي، والاختبارات المعرفية مثل اختبار ARC-AGI، مع المحافظة على الكفاءة في التكلفة وزمن الاستجابة مقارنة بالنماذج الأكبر مثل GPT-4.

o4-mini وo4-mini-high

تشير التسمية إلى أنها تمثل الجيل التالي من النماذج المصغّرة التي تركز على المنطق والتحليل، مع احتمالية تقديم خاصية "ضبط مستوى الجهد المنطقي"، وهي ميزة تم طرحها سابقًا في o3-mini وتتيح للمستخدمين الاختيار بين السرعة أو التحليل المتعمق.

ورغم أن هذه النماذج قد لا تقدم جميع ميزات النماذج الأكبر – مثل الرؤية الحاسوبية – إلا أنها موجهة بوضوح للمطورين، وطلبة التخصصات العلمية، والمستخدمين المهتمين بكفاءة الأداء وسرعة الإنجاز بتكلفة منخفضة.

توقيت الإطلاق ورد فعل تنافسي

حتى الآن، لم تعلن OpenAI رسميًا عن موعد الإطلاق، لكن الرئيس التنفيذي سام ألتمان كان قد صرّح في وقت سابق أن نماذج o3 وo4 الجديدة ستُطرح خلال "أسابيع قليلة" قبل الكشف عن النموذج الأكبر المرتقب GPT-5.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشتد فيه المنافسة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا بعد إعلان Google عن تحديثات قوية في Gemini 2.5 Pro خلال فعاليات Google Cloud Next.

استراتيجية OpenAI: تنوع النماذج وخيارات الاشتراك

تعتمد OpenAI على استراتيجية طرح نماذج متعددة تخدم احتياجات مختلفة، من النماذج الشاملة مثل GPT-4o، إلى النماذج التخصصية منخفضة التكلفة مثل o-series، وهو ما يعزز مكانة الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي ويزيد من فرص التكامل في بيئات الأعمال والتعليم والبرمجة.

ChatGPT OpenAI تسريبات

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