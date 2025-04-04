جرب الآن .. شات جي بي تي ChatGPT يتيح إنشاء الصور مجانًا

أعلنت شركة OpenAI عن إتاحة ميزة إنشاء الصور في ChatGPT لجميع المستخدمين، بما في ذلك مستخدمي الخطة المجانية، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا على المشتركين في الخطط المدفوعة مثل ChatGPT Plus وPro وTeam. ​

تعتمد هذه الميزة على نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم GPT-4o، الذي يتميز بقدرته على إنشاء صور دقيقة وواقعية بناءً على الأوصاف النصية المقدمة من المستخدمين. ​

كيفية استخدام الميزة

تسجيل الدخول إلى حساب ChatGPT الخاص بك.​

بدء محادثة جديدة واختيار وضع GPT-4o.​

إدخال وصف نصي للصورة التي ترغب في إنشائها.​

على سبيل المثال، يمكنك كتابة: "رائد فضاء يستكشف سطح المريخ بأسلوب استوديو جيبلي"، وسيقوم النموذج بإنشاء صورة تتوافق مع هذا الوصف.​

ملاحظات هامة

وفقًا لتصريحات سابقة من الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، قد يكون هناك حد أقصى لعدد الصور التي يمكن للمستخدمين المجانيين إنشاؤها يوميًا، حيث أشار إلى إمكانية إنشاء ثلاث صور يوميًا. ​

بسبب الإقبال الكبير على الميزة، قد تواجه بعض التأخيرات في أوقات الذروة. أشار ألتمان إلى أن الشعبية الكبيرة للميزة قد تؤدي إلى تأخير في طرح منتجات أخرى.

اهتمام واسع وتفاعل المستخدمين

حظيت الميزة باهتمام واسع من قبل المستخدمين، خاصةً فيما يتعلق بإنشاء صور بأسلوب استوديو جيبلي.

أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد المستخدمين، حيث تم تسجيل مليون مستخدم جديد في ساعة واحدة بعد إطلاق الميزة. ​

تحديات بيئية وأخلاقية

أثار استخدام هذه الميزة بعض التساؤلات حول التأثير البيئي، نظرًا لاستهلاكها العالي للطاقة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات.

تؤكد OpenAI أنها لا تحتفظ بالصور المرفوعة بشكل دائم، لكنها تقوم بتحليلها مؤقتًا، مما يثير بعض القلق بشأن استخدام البيانات دون موافقة.

تعد هذه الخطوة من OpenAI تعزيزًا لإمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يسمح للمزيد من المستخدمين بالاستفادة من قدرات إنشاء الصور المتطورة.

ومع ذلك، يجب على المستخدمين مراعاة الحدود المفروضة والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام هذه الميزة.​