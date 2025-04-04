قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: الحاج أبو حنان اتجنن وبيحارب العالم
اللهم إنهم مغلوبون فانتصر.. الأزهر في يوم اليتيم: أطفال غزة لم يفقدوا آباءهم فقط
الدفاع الروسية: ضربة دقيقة تقضي على 85 من العسكريين الأوكرانيين والأجانب
ورثة عبد الحليم حافظ يحررون محضرًا ضد صاحب فيلا استغل اسم العندليب
موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل
رونالدو يقود النصر للفوز على الهلال 3-1 في الدوري السعودي
المجر تمنح نتنياهو الدكتوراة الفخرية رغم تورطه في جرائم حرب
تفاصيل إحالة المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة للجنايات
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل كولر تحسبا لكل السيناريوهات.. تفاصيل
آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم 4-4-2025
البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يزور بنما الأسبوع المقبل
روان أبو العينين: مصر جذبت استثمارات تتجاوز 12.3 مليار دولار رغم التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جرب الآن .. شات جي بي تي ChatGPT يتيح إنشاء الصور مجانًا

شات جي بي تي
شات جي بي تي
احمد الشريف

أعلنت شركة OpenAI عن إتاحة ميزة إنشاء الصور في ChatGPT لجميع المستخدمين، بما في ذلك مستخدمي الخطة المجانية، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا على المشتركين في الخطط المدفوعة مثل ChatGPT Plus وPro وTeam. ​

تعتمد هذه الميزة على نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم GPT-4o، الذي يتميز بقدرته على إنشاء صور دقيقة وواقعية بناءً على الأوصاف النصية المقدمة من المستخدمين. ​

كيفية استخدام الميزة

تسجيل الدخول إلى حساب ChatGPT الخاص بك.​

بدء محادثة جديدة واختيار وضع GPT-4o.​

إدخال وصف نصي للصورة التي ترغب في إنشائها.​

على سبيل المثال، يمكنك كتابة: "رائد فضاء يستكشف سطح المريخ بأسلوب استوديو جيبلي"، وسيقوم النموذج بإنشاء صورة تتوافق مع هذا الوصف.​

ملاحظات هامة

وفقًا لتصريحات سابقة من الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، قد يكون هناك حد أقصى لعدد الصور التي يمكن للمستخدمين المجانيين إنشاؤها يوميًا، حيث أشار إلى إمكانية إنشاء ثلاث صور يوميًا. ​

بسبب الإقبال الكبير على الميزة، قد تواجه بعض التأخيرات في أوقات الذروة. أشار ألتمان إلى أن الشعبية الكبيرة للميزة قد تؤدي إلى تأخير في طرح منتجات أخرى. 

اهتمام واسع وتفاعل المستخدمين

حظيت الميزة باهتمام واسع من قبل المستخدمين، خاصةً فيما يتعلق بإنشاء صور بأسلوب استوديو جيبلي.

 أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد المستخدمين، حيث تم تسجيل مليون مستخدم جديد في ساعة واحدة بعد إطلاق الميزة. ​

تحديات بيئية وأخلاقية

أثار استخدام هذه الميزة بعض التساؤلات حول التأثير البيئي، نظرًا لاستهلاكها العالي للطاقة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات.

 تؤكد OpenAI أنها لا تحتفظ بالصور المرفوعة بشكل دائم، لكنها تقوم بتحليلها مؤقتًا، مما يثير بعض القلق بشأن استخدام البيانات دون موافقة. 

تعد هذه الخطوة من OpenAI تعزيزًا لإمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يسمح للمزيد من المستخدمين بالاستفادة من قدرات إنشاء الصور المتطورة. 

ومع ذلك، يجب على المستخدمين مراعاة الحدود المفروضة والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام هذه الميزة.​

OpenAI ChatGPT ChatGPT Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذئاب

حالة طوارئ.. ذئاب تنتشر في أمريكا| ماذا يحدث؟

سعر الريال السعودي

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد

الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

ترامب وإيلون ماسك

ترامب يقيل إيلون ماسك.. أسباب رحيل أغنى رجل في العالم عن البيت الأبيض

معتاد الأجرام خلال 72 ساعة.. أمن بورسعيد يضبط المتهم قاتل مدرس الرياضيات

معتاد الإجرام .. أمن بورسعيد يضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس الرياضيات

أجواء شتوية

أجواء شتوية ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

وزير التربية والتعليم

6 تنبيهات عاجلة لطلاب المدارس قبل ساعات من عودة الدراسة

ترشيحاتنا

فوائد تناول الطماطم المخللة

الطماطم المخللة.. علاج طبيعي لآلام المفاصل والالتهابات المزمنة

عقار بديل واعد مستخلص من القنب

دواء جديد لتسكين الألم يثير الجدل في أوروبا .. مستخلص من نبات القنب

هانر فرحات

العمل الخيري للفنانين.. نجوم الفن بين التبرعات والدعم والشعبيه

بالصور

بعد رواجها على تيك توك .. هل تعمل قشور الموز وظيفة بوتوكس طبيعي؟

فوائد قشور الموز للبشرة
فوائد قشور الموز للبشرة
فوائد قشور الموز للبشرة

الطماطم المخللة.. علاج طبيعي لآلام المفاصل والالتهابات المزمنة

فوائد تناول الطماطم المخللة
فوائد تناول الطماطم المخللة
فوائد تناول الطماطم المخللة

خدود تفاحي ولا صناعي .. جيهان الشماشرجي تكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

لمرضى ضغط الدم .. مشروبات على الريق لازم تعرفها

مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع
مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع
مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع

فيديو

وفاة زوجة نضال الشافعي

فارقت الحياة بعد والدتها بأيام قليلة.. السبب الحقيقي وراء وفاة زوجة نضال الشافعي

انجي شرف

إنجي شرف تعلن فسخ خطبتها: كل شيء قسمة ونصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد