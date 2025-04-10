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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI توفر وصولا مجانيا إلى Chatgpt Plus حتى مايو 2025

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أوبن أيه آي OpenAI، عن عرض خاص لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة وكندا، حيث سيحصلون على وصول مجاني إلى اشتراك ChatGPT Plus حتى نهاية مايو 2025.

يأتي هذا العرض كـ جزء من عرض ترويجي من OpenAI، يهدف إلى دعم الطلاب في استخدامهم الأوسع لأدوات الذكاء الاصطناعى.

وفي الأساس تبلغ تكلفة الاشتراك في ChatGPT Plus حوالي 20 دولارا شهريا، لكن هذه المبادرة لن تفرض أي رسوم للطلاب المؤهلين، حيث سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى طراز GPT-4 وتوليد الصور وأدوات البحث المتقدمة وقدرات توليد الفيديو المحدودة عبر نموذج Sora.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عبر منصة إكس: "ChatGpt Plus سيكون مجاني لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة وكندا حتى مايو 2025".

وأضاف أن هذا العرض يتيح للطلاب إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأدوات المتقدمة المتاحة عادة للمستخدمين المدفوعين.

كيف يمكن للطلاب الاستفادة من العرض؟

للاستفادة من العرض المجاني، تتيح OpenAI للطلاب التسجيل في مؤسسة منح الدرجة في الولايات المتحدة أو كندا، كما يجب على الطلاب التحقق من هويتهم باستخدام نظام OpenAI الشهير، سوف يتلقى أولئك الذين دفعوا اشتراك مقابل الخدمة على شهرين إضافيين من الوصول المجاني دون أي تكلفة.

فوائد الاشتراك في ChatGPT Plus

يوفر ChatGpt Plus للمستخدمين العديد من المزايا على الإصدار المجاني، ويشمل الوصول إلى GPT-4 و O3-MINI ، وكذلك نماذج O1 و O3-MINI عالية الأداء، كما يسمح للمشتركين بتحميل المزيد من الملفات وإرسال المزيد من الرسائل وإنشاء المزيد من الصور مقارنة بالإصدار المجاني. 

ميزة أخرى للاشتراك المدفوع هي الوصول إلى الوضع الصوتي المحسن، والذي يدعم مشاركة الفيديو والشاشة.

ووفقا لتقرير مجلة “فوربس”، فإن طلاب الجامعات هم من بين المستخدمين الأكثر نشاطا لـ ChatGpt، مع أكثر من ثلث الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 باستخدام المنصة، مع ما يقرب من 25 ٪ من استفساراتهم المتعلقة بالعمل الأكاديمي. 

تعكس هذه الاستخدامات تحولا في الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويستخدمون الذكاء الاصطناعي لمراجعة الأفكار واستكشافها.

ووفقا لـ OpenAI، سيكون العرض ساري المفعول لمدة شهرين من تاريخ المطالبة، ويمكن للطلاب استخدامه حتى 31 مايو 2025.

OpenAI ChatGPT Plus الذكاء الاصطناعى الولايات المتحدة

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