OpenAI توسع إتاحة ميزة البحث العميق لمشتركي الخطط المأجورة

أعلنت شركة OpenAI، عن توسيع نطاق إتاحة ميزة البحث العميق Deep Research، التي تتيح إنشاء تقارير مفصلة وعميقة حول مجموعة واسعة من المواضيع، لتشمل جميع المشتركين في الخطط المأجورة الخاصة بها.

وأصبحت الميزة الآن متوفرة للمشتركين في خطط ChatGPT Plus و فرق العمل Team و الخطة التعليمية Edu و الخطة الموجهة للشركات Enterprise، بعد أن كانت مقتصرة سابقا على مشتركي خطة Pro التي تتوفر بسعر 200 دولار شهريا.

ابتداء من اليوم، سيحصل مشتركو ChatGPT Plus على 10 طلبات شهريا عبر ميزة البحث العميق، بينما تم رفع الحد الأقصى لمستخدمي خطة Pro إلى 120 طلبا شهريا، بدلا من 100 طلب سابقا.

تحسينات إضافية على الأداة:

كما قامت OpenAI بإضافة بعض التحسينات على آلية عمل الأداة، حيث أصبح ChatGPT الآن يعرض الصور بجانب الاستشهادات لتوفير "رؤى أكثر عمقا"، إضافة إلى تحسين قدرته على التعرف على أنواع الملفات المختلفة، مما يعزز من تحليل الوثائق المتنوعة.



لاستخدام ميزة البحث العميق، يمكن للمستخدمين كتابة استفساراتهم كما هو معتاد، ثم النقر على أيقونة البحث العميق التي تشبه المنظار قبل إرسال الطلب. وبحسب تعقيد السؤال، قد يستغرق ChatGPT ما بين 5 إلى 30 دقيقة لإعداد التقرير المطلوب.

وأشارت OpenAI إلى أن ميزة البحث العميق تستهلك موارد حاسوبية كبيرة، مما يعني أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح الميزة متاحة للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية.



في إطار آخر، أعلنت OpenAI عن إتاحة الوضع الصوتي المتقدم، القائم على نموذج GPT-4 mini، للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية، لكن مع قيود في الاستخدام لضمان التوازن في تقديم الخدمة لجميع المستخدمين.

تعد هذه التطورات خطوة هامة نحو تعزيز تجربة المستخدمين في البحث وتحليل المعلومات عبر ChatGPT، وتوفير أدوات أكثر قوة ومرونة للمشتركين في مختلف الفئات.