مصرع شخص أسفل عجلات القطار في أسوان

لقى شخص مصرعه ممزق جسده أسفل عجلات القطار وذلك أثناء عبوره لشريط السكة الحديد عند منطقة رؤوف بمركز كوم أمبو شمال أسوان .

وقع الحادث أثناء عبور الشخص لقضبان السكة الحديد بشكل عشوائي تصادف وقت دخول القطار قادما من محافظة القاهرة فى طريقه نحو محطة أسوان.

فيما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع شاب نتيجة إصطدام قطار به أثناء مروره علي القضبان بالقرب من مزلقان رءوف مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.

عجلات القطار

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

على الجانب الآخر، نستعرض قائمة اسماء متوفى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، والذى أسفر عن مصرع 3 اشخاص.

وضمت قائمة أسماء المتوفين كل من نصر على يوسف 49 سنة، ومحمد على المهدى 47 سنة، وشخص ثالث مجهول البيانات، وجميعهم من محافظة الأقصر، وتم وضع الجثث الثلاثة فى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتم التعامل مع الحادث ونقل جثث الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وفى نفس السياق فقد كان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية فارس دائرة مركز كوم أمبو، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.