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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي أسوان / القاهرة

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

نستعرض قائمة اسماء متوفى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، والذى أسفر عن مصرع 3 اشخاص. 

وضمت قائمة أسماء المتوفين كل من نصر على يوسف 49 سنة، ومحمد على المهدى 47 سنة، وشخص ثالث مجهول البيانات، وجميعهم من محافظة الأقصر، وتم وضع الجثث الثلاثة فى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.


حادث 

وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتم التعامل مع الحادث ونقل جثث الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.  

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية فارس دائرة مركز كوم أمبو، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وتعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة / أسوان السريع بنطاق مركز كوم أمبو ، وتم التعامل مع الحادث.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة أخرى نقل، على طريق أسوان / القاهرة بالقرب من قرية الكفور بنطاق مركز كوم أمبو.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من حامد سعدى حامد 28 سنة، وشقيقه محمد 28 سنة، وشقيقهما جابر 8 سنوات"، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 

فيما شهدت مدينة أسوان العثور على جثة هامدة لشخص داخل منزل حيث أنه لقى مصرعه فى ظروف غامضة ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية في أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثة هامدة لشخص في منزل وذلك وسط ظروف غامضة.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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