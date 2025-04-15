عصفوران في الجنة.. معاذ وأحمد يفارقان الحياة إثر حريق ورشة تصنيع مراتب بالمحلة

يعيش أهالي المحلة الكبرى في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة على رحيل عصفوري الجنة "معاذ وأحمد " شقيقان جمعتهما الحياة وفرقهما الموت جراء حريق هائل اندلعت نيرانه لعدة ساعات بالورشة تصنيع مراتب بالمنطقة الصناعية إثر ماس كهربائي مفاجىء، ونقلهما لجان شعبية من الأهالي بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية داخل سيارة الإسعاف إلى أبواب مشرحة مستشفى المحلة العام.

تفاصيل وفاة الطفلين



ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك رحيل الطفلين وسط دعوات الرحمة والمغفرة على أرواحهما، فضلا عن انتظار مراسم تشييع جثمانهما عقب الانتهاء من عرضهما على الطب الشرعي، والتصريح بدفنهما من جهات التحقيق.

وكانت المنطقة الصناعية التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية شهدت حادث مروع بنشوب النيران فى ورشة تصنيع مراتب، مما تسبب في وفاة طفلين اشقاء، واصابة اخرين وخرجوا سالمين وحدوث خسائر مادية فادحة .

حادث حريق ورشة تصنيع مراتب

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مامور قسم ثالث المحلة يفيد بورود بلاغات من الاهالى حول ، وفاه طفلين وهما ' معاذ محمد ابو المجد يبلغ من العمر 12 سنة ، احمد محمد ابو المجد يبلغ من العمر 11 سنة، واصابة عدد من الاشخاص بحالات اختناق مؤقته فى حريق مروع التهم محتويات ورشة تصنيع مراتب، ما ادى الى تفحمها بالكامل .

في المقابل انتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة بسيارات الاطفاء الى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران، قبل امتدادها للاماكن المجاورة.

رواية شهود عيان

وكشف شهود عيان أن الاطفال كانوا متواجدين داخل المصنع لدخول احدهم دورة المياه، ما ادى مصرعهم متأثرين باصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة، ولم يتمكن احد من انقاذهم .

وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة اسباب الحريق وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم نقل الجثامين الى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليهما، واعداد تقرير طبى بالحالتين، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة.