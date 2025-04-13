ترقية 25 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 17 مدرساً بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته السابعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عصام عبد الحى على مقبل ، محمد سمير عبد المنعم عبد الغفار، جيهان مرسى عيد مرسى عيد ، محمد سعد عبد الحكيم صدقه، رباب محمد أحمد عامر، نجلاء على محمد حسين بكلية الطب، محمد السيد محمد فياض بكلية الآداب، سمر عبد العزيز محمد عمر بكلية الزراعة، أسماء طاهر عبد الحكيم نوفل، هبة سعيد عبد المنعم محمد سعيد بكلية التربية الرياضية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من خالد محمد حافظ مرسى الميقاتي، ايمان حمدي احمد باشا، أسماء عبد الرؤف عبد الحميد القفاص، كريم محمد رمضان محمد عبد الحليم، ريهام رفعت شبانه الخولى، باسم فرج يوسف أبو النجا بكلية الطب، دعاء سعيد شعبان محمد البربرى، سعيد أحمد ابراهيم محمد جزر بكلية التربية، منار عباس عبد الرازق قنديل بكلية العلوم، منى عاطف عبد الخالق جنة بكلية التجارة، ابراهيم حلمى محمود عمارة بكلية الآداب، أحمد محمد محمد ندا بكلية التربية الرياضية، سناء عبد الحميد نوفل عبد الحميد بكلية التربية النوعية، مروة سمير محمد محمد سرور، مروة عبد الفتاح أحمد زويل بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من شريف محمد عيسى على أبو زيد، محمد عزمي وجيه أبو راضي، سلمى سامى احمد عبد اللطيف، شريف عيسى محمد عيسى شاهين، أحمد ابراهيم دسوقي الشال، محمد محمود عبد القادر نجله بكلية الطب، سارة مهدى سعد علام، مريم محمد ابراهيم محمد بكلية التربية، سمر عادل محمد محمود العدوى بكلية الصيدلة، نورا مصطفى محمد أبو شنادى بكلية طب الأسنان، رانيا عبده فتحي عبد النبي بكليه الهندسة، صفاء مصطفى حجازي حجازي، اسراء جمال موسى ابراهيم، آيه حمدي محمد عبد السلام بكلية التربية النوعية، شيماء فتحي عبد الرؤف محمد، أمل رمضان عبد الجليل عساف، ايمان صلاح المتولي عبد الرحمن بكلية التمريض.

بالإضافة إلى الموافقة على منح ٣٧ درجة دكتوراه ،٥٤ درجة ماجستير، ٤٢ دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.