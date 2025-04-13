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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير السيرك القومي السابق يبرئ أنوسة كوتة في واقعة طنطا: مساعد المدرب مخطئ

واقعة نمر طنطا
واقعة نمر طنطا
محمد القاضي

أكد الكابتن محمد أبو ليلة، مدير عام السيرك القومي سابقًا، أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا كبيرًا في تحويل قضايا السيرك إلى قضايا رأي عام، لافتًا إلى أن التفاعل الجماهيري ساهم في تسليط الضوء على الكثير من التفاصيل.

وقال أبو ليلة خلال لقائه في برنامج «أنا وهو وهي» مع الإعلامية آية شعيب، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن الشخص المصاب في حادث سيرك طنطا مخطئ تمامًا، وهذه ليست مجاملة لـ أنوسة كوتة ولا غيرها.

وأوضح أبو ليلة أن التعامل مع الأسود يحتاج إلى التزام صارم بالتعليمات والإجراءات.

وتابع: "عندما يجلب أحدهم الأسد إلى الحلبة، يجب أن ينتظر المدربة حتى يتلقى الأسد تعليماته منها، ولكن ما حدث في حادث سيرك طنطا هو تجاهل واضح لهذا، مما أدى إلى وقوع الحادث".

مدير السيرك القومي السابق أنوسة أنوسة كوتة السيرك

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