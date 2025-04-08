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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنوسة كوتة تكشف تفاصيل جديدة عن حادث سيرك طنطا فى بيان رسمي.. تفاصيل

أنوسة كوتة
أنوسة كوتة

أصدرت مدربة الأسود  أنوسة كوتة، بيانًا رسميًا عن واقعة سيرك طنطا، والتي أسفرت عن إصابة عامل السيرك محمد البسطويسي إثر هجوم النمر عليه خلال العرض.

وقال البيان : المكتب الإعلامي والقانوني للفنانة والمدربة أنوسة كوتة يتابع عن كثب ما تم تداوله من أخبار مغلوطة، ومعلومات غير صحيحة، وإدعاءات باطلة، تمس سير التحقيقات الجارية.

وأضاف البيان: يهيب المكتب الإعلامي بكافة وسائل الإعلام، والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، التوقف الفوري عن نشر أو تداول أي بيانات أو روايات غير صادرة عن جهات التحقيق الرسمية.

أنوسة كوتة تكشف نفاصيل جديد عن واقعة سرك طنطا 

وقال : نؤكد بوضوح أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي نتائج تخص التحقيق، وأي محاولة للزوج باسم الفنانة أنوسة كوتة أو تشويه صورتها أو الإساءة إليها سواء بالتلميح أو التصريح، سيتم التعامل معها من خلال القنوات القانونية بكل حزم.

تابع :  يحتفظ فريق الدفاع بكامل حقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة أو فرد يتعمد نشر الأكاذيب، أو التأثير على سير العدالة، أو التشهير بأي شكل من الأشكال.

وواصل: تم تسليم جميع الأدلة والمستندات والفيديوهات الرسمية للنيابة العامة، ويجري التحقيق بمنتهى الشفافية والاحترام القانوني، ولن يتم القبول بمحاولات تشويه الحقيقة أو توجيه الرأي العام بناءً على معلومات غير صحيحة أو اجتزاء للوقائع.

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