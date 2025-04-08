قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: نرفض المفاوضات مع أي طرف يفرض مطالبه بالتهديد والضغط
ارتفاع أسعار الذهب اليوم مجددًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة
المصريون أمام رفح| مظاهرات حاشدة وتضامن شعبي من مختلف المحافظات ضد مخطط التهجير
جيش كوريا الجنوبية: أطلقنا طلقات تحذيرية بعد انتهاك جنود شماليين خط ترسيم الحدود
كامل الوزير: مصانع فرنسية جديدة للطاقة والجلود والغذاء قريبًا في مصر
قبل مواجهة الأهلي.. الهلال يفتح أبواب ملعب شيخا ولد بموريتانيا مجانا
موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية
الأهلي يتحرك لاستخراج تأشيرة زيزو للسفر إلى أمريكا للمشاركة بمونديال الأندية
وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليابان
حالات قطع المعاش.. وعدد مرات صرف المنحة الخاصة به
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان مستشفى العريش للاطمئنان على الفلسطينيين
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يشن حربًا على مؤسساتنا ضمن عدوانه الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عباس أبو الحسن يعلق على وفاة المراسل الفلسطينى أحمد منصور

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
أحمد إبراهيم

نشر الفنان عباس أبو الحسن تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن احتراق المراسل الصحفي الفلسطيني أحمد منصور.

تعليق عباس أبو الحسن على وفاة أحمد منصور

وقال عباس أبو الحسن: “عُمر ما هيروح من مخيلتي إلى الأبد مشهد الصحفي اللي كله مولع بالكامل وجسمه بيتشوي ورأسه بتنصهر وأعضائه بتسيح قدامنا وبيرفع رجله وإيده ببؤس شديد، وما زال عايش في شكل مُروع ومُقبض سيظل محفورا في وجداني، ومحدش قادر يعمله حاجة من قوة وحجم النار! مشهد ربما هو الحدث الثاني اللي غير جوايا حاجة وموت حتة مني ولم أكتمل من بعد ذلك”.

وأضاف عباس أبو الحسن: “والحدث الأول هو رحيل أمي ومفارقتها الحياة وكفي يمسك بكفّها.. يا الله يا جبار يا قهار يارحمن يا رحيم، ارحمهم.. إني عجزت عن أن أستوعب حكمتك في كل دا؟ كيف تتخلى عن عبادك المخلصين؟ عام ونصف واتنين مليون ونص طفل وامرأة وعجوز بيتعرضوا لأشنع عملية تعذيب وإبادة عرفها التاريخ، ومن أول يوم وهما بيدعوك ويحتسبونك ولقد صاموا لك تحت وابل القذائف والفقدان، هم يستنجدون بك وقد تخلى العالم كله عنهم، هم استجاروا بك وأنت نعم المجير ولا من مجيب، شردوهم وطربقوا بيوتهم، فتلحفوا العراء وتدثروا بالصقيع فحرقوا بهم الخيام، لماذا تُقتل الأطفال في كل لحظة ويرتقون لك عطشى وجوعى وفي قلوبهم رعب وقد قُطعت أيديهم وأرجلهم وهم الأيتام؟”.

وتابع: «فأين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل وقد صاروا كالعصف المأكول؟ لا أعرف ماذا اقترفوا من آثام؟ أين الوعد الحق يا رب الأنام؟ ألم تقل «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» صدق الله العظيم.. اللهم أنت مولاهم وهم عبيدك.. بحق عظمتك وكبريائك وجبروتك... بحق سلطانك وملكوتك لا تبقي للظالمين عليهم سلطانا".

أحمد منصور عباس أبو الحسن الفنان عباس أبو الحسن أعمال عباس أبو الحسن أفلام عباس أبو الحسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر 8-4-2025

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

طقس الثلاثاء - ارشيفية

طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

زوج ينهى حياة زوجته بالبحيرة

ضربها لحد ما ماتت.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات في البحيرة

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

كارت المحفظة للرئيس الفرنسي

استخدمه الرئيس السيسي وماكرون لركوب المترو.. ما هو كارت المحفظة وسعره؟

ترشيحاتنا

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان يُعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة بالطرح العاشر بمشروع بيت الوطن

خلال الندوة

رئيس جهاز حماية المنافسة: نعمل على وضع وصياغة بروتوكول لمنع الاحتكار بأفريقيا

أرشيفية

160 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة للمنتجات الغذائية بالسوق الأمريكية

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فحص 656 ألف طالب بالشرقية ضمن "عيون أطفالنا".. وتوفير العلاج المجاني للمصابين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟

بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟
بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟
بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟

ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.
ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.
ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.

فيديو

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد