هتبوسي إيدي ورجلي علشان أتنازل.. شريف مدكور يشن هجومًا على سيدة ادعت وفاته

شن الإعلامي شريف مدكور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، هجوما على سيدة روجت لشائعة وفاته.

وقال شريف مدكور في فيديو نشره عبر موقع فيسبوك: فيه سيدة عاملة فيديو بتقول فيه أني توفاني الله بعد وعكة صحية، أنا عرفت ده لما كلمت أمي ولقيتها مذعورة ومخضوضة عليا، تخيلوا أم شايفة خبر وفاة ابنها، أنا عايز أعرف أنتي ملكِ إيه؟ للأسف أنا شخصية مؤدبة مش هعرف أشتمك ولا أهينك" .

وتابع شريف مدكور: هتتسجني وبنتك هتتشرد وهتبوسي إيدي ورجلي وتتذللي علشان أتنازل، أنتي عندك بنت هتربيها إزاي؟ اللي عملتيه ده ممكن يرميكي في السجن.