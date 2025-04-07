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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لازم يبطل أكاذيب.. عباس أبو الحسن يهاجم عامل سيرك طنطا

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
أحمد إبراهيم

نشر الفنان عباس أبو الحسن تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشان حادث اعتداء نمر على عامل في سيرك طنطا والذى اصبح قضية رأي عام. 

رأى عباس أبو الحسن فى قضية نمر طنطا 

وقال عباس أبو الحسن : كلام العامل عارٍ تمامًا من الصحة، والمنطق البسيط يؤكد ده، أنا متعاطف معاه جدًا لأنه فقد نص قدرته، وربنا يعينه ومايكتبها على حد، لكن لو هو عايز ربنا يكرمه يبطل سيل الأكاذيب والافتراءات الساذجة اللي للأسف قاعد يرميها ليل نهار للصحافة الصفراء، بهدف ابتزاز أصحاب العرض متخيلًا إنه هياخد الملايين اللي طالبها، مستغلًا إن دي أصبحت قضية رأي عام. 

وأضاف عباس أبو الحسن : بالكاميرات وشهادة الشهود وسير الوقائع، في أول درجة تقاضي أنوسة كوتة تاخد براءة من بسم الله الرحمن الرحيم. 

عباس أبو الحسن مع أحمد الفيشاوي 

وقد شارك الفنان  عباس أبو الحسن، مشاعره عن صديقه الفنان أحمد الفيشاوي من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام. 

ونشر عباس أبو الحسن، صورة تجمعه بـ الفيشاوي، وأرفقها بتعليق يعكس عمق صداقتهما وإعجابه بشخصية أحمد الفريدة.

كتب عباس أبو الحسن: “دايماً لقاء الصاحب القريب إلى القلب، أحمد الفيشاوي، له طعم خاص". 

وأضاف "الفيشاوي عجينة عجيبة من الكاريزما المدهشة والصحبة اللذيذة وشقاوة الأطفال والتصالح مع الحياة، وشجاعة إنك تكون نفسك، والفلسفة البكر الخاصة والموهبة الصرف".

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة لوالده الراحل فاروق الفيشاوي وتمنى لو كان موجود معه في حفل "جوى اوردز”.

وعلق الفيشاوي على صور والده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام قائلاً: " بأذن الرحمن أتمنى أن تكون فخور بي الآن يا أبي الحبيب كان نفسي تبقى معايا في الحفلة امبارح شخصيًا لكن انت الآن عند وجه كريم ياروقا ياللي زيك مفيش في البشرية اتنين".

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