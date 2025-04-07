ألحان الزمن الجميل على بيانو عمرو سليم بالأوبرا

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته فى الثامنة مساء الجمعة 11 أبريل على المسرح الصغير .



أعد عمرو برنامجاً فنياً ثرياً يضم مجموعة من مؤلفات زمن الفن الجميل وأعمال الموسيقى العربية الجماهيرية التى أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو .



جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى وعند إكتشاف موهبته إلتحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وبدأ العزف على آلة الأكورديون ثم اختار آلة البيانو ، إلتحق بمعهد ناصر للموسيقى العربية وجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقات المتخصصة على مدار سنوات دراسته وحصل على جوائز عديدة وبعد تخرجه أسس أول فرقة موسيقية خاصة به وعمل على إعادة توزيع الأعمال الغنائية النادرة ، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019 ومهرجان القلعة عام 2021 .