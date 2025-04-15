كلوب مرشح لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، مرشح لقيادة فريق ريال مدريد، الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن مستقبل المدرب كلرلو أنشيلوتي مع ريال مدريد يعتمد بشكل شبه كامل على ما سيحدث في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا أمام أرسنال بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الأبيض في لندن.

وأضافت أن الخروج من دوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الثاني في الدوري الإسباني يعنيان تغييرًا داخل ريال مدريد، مع وجود مدير جديد على مقاعد البدلاء.

المرشحون لخلافة أنشيلوتي

وتابعت: “قبل أشهر قليلة، كان المرشح الوحيد والرئيسي لخلافة الإيطالي هو تشابي ألونسو الذي قد يغادر ليفركوزن، وسيكون على استعداد للتوقيع مع ريال مدريد ويبدو أنه قد اكتسب بالفعل ما يكفي من الخبرة على مقاعد البدلاء الدولية لتحقيق النجاح”.

وأوضحت: “العديد من الوكلاء أشاروا في الأيام الأخيرة إلى أن خيار يورجن كلوب يكتسب أرضية في ملعب سانتياجو برنابيو، ويشير مقربون من فلورنتينو بيريز إلى أن الألماني ربما يكون المرشح الوحيد القادر على إصلاح الفوضى التكتيكية هذا الموسم”.

ولفتت: "سيكون كلوب بمثابة صفقة ذات تأثير كبير، حيث سيكون قادرًا على التعامل مع ضغوط النادي الذي يريد فقط الفوز بأي ثمن.

وأشارت: “كان كلوب موجودًا بالفعل على الطاولة في مدريد قبل بضع سنوات، على الرغم من أن فلورنتينو بيريز لم يمنح الضوء الأخضر في النهاية، والآن لن يكون الأمر سهلاً أيضاً، إذ يشعر المدرب الألماني براحة كبيرة داخل هيكل مجموعة ريد بول، لكن ليس هناك شك في أن عرض ريال مدريد قد يغريه بالتحدي الهائل المتمثل في جعل فينيسيوس ومبابي يتألقان معًا، وهو الأمر الذي لم ينجح أنشيلوتي في تحقيقه”.