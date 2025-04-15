الدوري الإنجليزي يحتفي بـ محمد صلاح في نجريج | شاهد

نشر حساب الدوري الإنجليزي الممتاز مقطع فيديو من قرية نجريج في مركز بسيون بالغربية مسقط رأس اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عقب اقترابه من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

وظهر في الفيديو عدد من المنشآت الرياضية منها مركز شباب محمد صلاح وكذلك مدرسة نجريج، وتم تسليط الضوء على الحياة الريفية في البلدة التي نشأ فيها محمد صلاح.

وقال أحد المواطنين خلال الفيديو: كابتن محمد صلاح فخر لنا كلنا بالنسبة لأنه من قرية نجريج بلد رأس المنشأ"

وقال آخر: "إحساسك حاجة كويسة خالص والواحد بيتفاخر بيه في أي مكان لأنه شاب كويس ويستاهل كل خير".

وأضاف آخر: "النهارده خلى شباب كتير من البلد يبقى عندها أمل إنها توصل للى زي محمد صلاح أو مستواه او اللى أقل منه".