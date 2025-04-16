تفوق إنجليزي.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وأرسنال قبل موقعة الليلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم الأربعاء، قمة نارية بين ريال مدريد وأرسنال في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أرسنال، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو” برنابيو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي.

وتعد مهمة ريال مدريد في التأهل شبه مستحيلة، بعدما خسر 3-0 في لقاء الذهاب على ملعب “الإمارات” الأسبوع الماضي.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق 4 أهداف لمواصلة مشواره في البطولة، بينما سيخوض الفريقين ركلات ترجيح حال تفوق ريال مدريد بفارق 3 أهداف.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأرسنال

التقى ريال مدريد وأرسنال في 3 مباريات فقط، جميعها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب مواقع “ترانسفير ماركت”.

أول مباراة كانت في ذهاب دور الـ16 موسم 2025-2006، وفاز أرسنال بهدف دون رد، بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي.

اللقاء الثالث كان في ذهاب ربع نهائي النسخة الحالية، وانتهت بفوز أرسنال 3-0.

سجل أرسنال 4 أهداف في شباك ريال مدريد، بينما لم يحرز الجانرز أي هدف.

ديكلان رايس صاحب أرسنال، هو هداف مواجهات الفريقين برصيد هدفين.

تصريحات أنشيلوتي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أرسنال: "يمتلك ريال مدريد كل الموارد اللازمة لقلب موازين هذه المباراة، لدينا الكفاءة والالتزام والخبرة، ولدينا جماهير مذهلة، الموارد متوفرة؛ علينا فقط أن نقدم أفضل ما في كل منا، في السنوات السابقة، لم يُقال إننا لعبنا كرة قدم رائعة، وقد يكون ذلك صحيحا، نريد لعب كرة قدم فاعلة أكثر من كونها رائعة".

وأضاف: "سيكون للجماهير أهمية بالغة، لقد ساعدنا دعمهم كثيراً في مناسبات عديدة، وخاصة في السنوات الأخيرة، وأمام أرسنال سيكون الأمر نفسه، علينا بذل قصارى جهدنا لمحاولة قلب تأخرنا في مباراة صعبة للغاية".

وتابع: "ما نريده هو محاولة تغيير عقليتنا واللعب بجدية بعقولنا وقلوبنا وحماسنا.. كما يقول ألكاراز، آمل ذلك، الفريق متحمس جداً، نحن في حالة ممتازة، ذهنياً ومعنوياً، الهدوء مهم جداً للسيطرة على المباراة".

وأشار: "مبابي يشعر بالألم وخيبة الأمل مما حدث في فيتوريا أمام ألافيس، لقد تدرب جيداً، إنه متحمس للغاية، ومن الواضح أننا بحاجة إليه، علينا تسجيل الأهداف، لقد سجل أهدافاً كثيرة هذا الموسم، لكننا نحتاجه ضد أرسنال أكثر من أي وقت مضى".