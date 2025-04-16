الزمالك: قضية بوبيندزا انتهت بوفاة اللاعب

قال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قضية النادي ضد الجابوني أرون بوبيندزا انتهت بمجرد وفاة اللاعب اليوم.

وكانت تقارير صحفية أكدت وفاة أرون بوبيندزا قبل ساعات قليلة في الصين إثر سقوطه من الدور الحادي عشر.

وكان أرون بوبيندزا انتقل إلى نادي تشجانيج الصيني في يناير الماضي قادما من رابيد بوخاريست الروماني.

وتوفي اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، مهاجم نادي رابيد بوخارست السابق، عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر بأحد المباني السكنية في الصين، بحسب ما كشفته تقارير صحفية اليوم، الأربعاء.

وكان بوبيندزا قد ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك، وبالفعل وقع على عقود انتقاله في الصيف الماضي إلكترونيا، قبل أن يهرب إلى رومانيا، وينضم إلى بوخارست الروماني.

وفاة بوبيندزا بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين

وأشارت صحيفة "Fanatik" الرومانية إلى أن السلطات الصينية بدأت تحقيقًا موسعًا في الحادث، حيث لا تستبعد حتى الآن فرضية الانتحار، أو السقوط العرضي، كما تدرس احتمال وقوع شجار بين اللاعب وشقيقه الذي كان متواجدًا معه داخل الشقة.

واختفى بوبيندزا بشكل مفاجئ، وغاب عن آخر تدريبات فريقه الصيني دون إذن، ما أثار قلق الجهاز الفني الذي حاول التواصل معه دون جدوى، قبل أن تتأكد الأنباء المؤلمة عن وفاته.

شهدت مسيرة المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا واحدة من أكثر القصص إثارة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما ارتبط اسمه بنادي الزمالك، ثم فجأة ظهر بقميص رابيد بوخارست الروماني، قبل أن ينتقل إلى الدوري الصيني في صفقة أثارت الكثير من علامات الاستفهام.

بداية القصة مع الزمالك

كان الزمالك قد توصل لاتفاق رسمي مع بوبيندزا قبل انطلاق الموسم الحالي، ووقع اللاعب على اتفاقية تعاقد مع القلعة البيضاء، بل وتسلم النادي بطاقته الدولية، بحسب بيان رسمي أصدره الزمالك حينها، ما عنى أن الصفقة كانت شبه محسومة.

لكن المفاجأة كانت بانضمام اللاعب إلى رابيد بوخارست .. في أغسطس الماضي، أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني تعاقده مع بوبيندزا، دون أن يصدر توضيح رسمي من اللاعب أو وكيله بخصوص اتفاقه السابق مع الزمالك، وهو ما اعتبره الزمالك خرقًا صريحًا للاتفاق.

هذا التحول المفاجئ دفع إدارة الزمالك لتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بحقوقه بعد توقيع اللاعب لنادٍ آخر رغم الاتفاق المسبق ووصول بطاقته الدولية.

محطة ثالثة.. بوبيندزا يرحل إلى الدوري الصيني

لم يستمر بوبيندزا طويلًا في صفوف الفريق الروماني، إذ انتقل خلال فترة قصيرة إلى نادي تشجيانغ الصيني، في صفقة قُدرت بـ800 ألف يورو.

مسيرة تنقلات مثيرة

بوبيندزا، الذي بدأ مسيرته في صفوف مونانا الجابوني، تنقل بين عدد من الأندية البارزة، مثل بوردو الفرنسي، فيريرنسي البرتغالي، هاتاي سبور التركي، العربي القطري، الشباب السعودي، وأخيرًا إف سي سينسيناتي الأمريكي، قبل أن تبدأ فصول الجدل مع الزمالك.