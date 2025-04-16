قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: قناة السويس "قلب التجارة العالمية" وتمثل رمزا للسيادة الوطنية
البحوث الفلكية يحدد موعد غرة ذو القعدة
ربيع: قناة السويس تأثرت بشدة بأزمة البحر الأحمر واتخذنا إجراءات عاجلة لاستعادة الحركة
مدبولي: التطورات الإقليمية في البحر الأحمر تؤكد أهمية قناة السويس للعالم
تشكيل قمة ريال مدريد وأرسنال المتوقع في دوري الأبطال
مدبولي: الأزمة الأمنية في البحر الأحمر سبب تراجع إيرادات قناة السويس
وزير الصحة يستعرض رؤية مصر في تحقيق «العدالة الصحية»
مصر تستضيف أول بطولة أفريقيا لكرة القدم العلم
الزمالك: قضية بوبيندزا انتهت بوفاة اللاعب
مدبولي يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين قناة السويس وشركة إسبانية
تمرد داخل جيش الاحتلال| جنود يحتجون ويطالبون بوقف الحرب.. وخبير: الأسرى ورقة غزة الأقوى
رئيس منظمة خريجي الأزهر يكرم الفائزين بـ لغز سفراء الأزهر الرمضاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك: قضية بوبيندزا انتهت بوفاة اللاعب

بوبيندزا
بوبيندزا
ملك موسى

قال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قضية النادي ضد الجابوني أرون بوبيندزا انتهت بمجرد وفاة اللاعب اليوم.

وكانت تقارير صحفية أكدت وفاة أرون بوبيندزا قبل ساعات قليلة في الصين إثر سقوطه من الدور الحادي عشر.

وكان أرون بوبيندزا انتقل إلى نادي تشجانيج الصيني في يناير الماضي قادما من رابيد بوخاريست الروماني.

وتوفي اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، مهاجم نادي رابيد بوخارست السابق، عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر بأحد المباني السكنية في الصين، بحسب ما كشفته تقارير صحفية اليوم، الأربعاء.

وكان بوبيندزا قد ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك، وبالفعل وقع على عقود انتقاله في الصيف الماضي إلكترونيا، قبل أن يهرب إلى رومانيا، وينضم إلى بوخارست الروماني.

وفاة بوبيندزا بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين

وأشارت صحيفة "Fanatik" الرومانية إلى أن السلطات الصينية بدأت تحقيقًا موسعًا في الحادث، حيث لا تستبعد حتى الآن فرضية الانتحار، أو السقوط العرضي، كما تدرس احتمال وقوع شجار بين اللاعب وشقيقه الذي كان متواجدًا معه داخل الشقة.

واختفى بوبيندزا بشكل مفاجئ، وغاب عن آخر تدريبات فريقه الصيني دون إذن، ما أثار قلق الجهاز الفني الذي حاول التواصل معه دون جدوى، قبل أن تتأكد الأنباء المؤلمة عن وفاته.

شهدت مسيرة المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا واحدة من أكثر القصص إثارة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما ارتبط اسمه بنادي الزمالك، ثم فجأة ظهر بقميص رابيد بوخارست الروماني، قبل أن ينتقل إلى الدوري الصيني في صفقة أثارت الكثير من علامات الاستفهام.

بداية القصة مع الزمالك

كان الزمالك قد توصل لاتفاق رسمي مع بوبيندزا قبل انطلاق الموسم الحالي، ووقع اللاعب على اتفاقية تعاقد مع القلعة البيضاء، بل وتسلم النادي بطاقته الدولية، بحسب بيان رسمي أصدره الزمالك حينها، ما عنى أن الصفقة كانت شبه محسومة.

لكن المفاجأة كانت بانضمام اللاعب إلى رابيد بوخارست .. في أغسطس الماضي، أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني تعاقده مع بوبيندزا، دون أن يصدر توضيح رسمي من اللاعب أو وكيله بخصوص اتفاقه السابق مع الزمالك، وهو ما اعتبره الزمالك خرقًا صريحًا للاتفاق.

هذا التحول المفاجئ دفع إدارة الزمالك لتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بحقوقه بعد توقيع اللاعب لنادٍ آخر رغم الاتفاق المسبق ووصول بطاقته الدولية.

محطة ثالثة.. بوبيندزا يرحل إلى الدوري الصيني

لم يستمر بوبيندزا طويلًا في صفوف الفريق الروماني، إذ انتقل خلال فترة قصيرة إلى نادي تشجيانغ الصيني، في صفقة قُدرت بـ800 ألف يورو.

مسيرة تنقلات مثيرة

بوبيندزا، الذي بدأ مسيرته في صفوف مونانا الجابوني، تنقل بين عدد من الأندية البارزة، مثل بوردو الفرنسي، فيريرنسي البرتغالي، هاتاي سبور التركي، العربي القطري، الشباب السعودي، وأخيرًا إف سي سينسيناتي الأمريكي، قبل أن تبدأ فصول الجدل مع الزمالك.

بوبيندزا الزمالك الاهلي عمرو أدهم نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

زيزو

بعد محاولة الحصول على مستند من السفارة الأمريكية.. تفاصيل تحركات زيزو ضد الزمالك قانونيًا

زيزو

محامي زيزو يكشف الفيديو الذي قد يغير مصير اللاعب مع الزمالك | تفاصيل

أرشيفية

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16-4-2025

مفاجاة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة المقبلة؟

مفاجاة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة المقبلة؟

كولر

إعلامي يكشف المرشح الأقرب لتدريب الأهلي بعد طلبه 4 ملايين دولار في الموسم

بالصور

حليب الإبل الكنز الأبيض المنسي.. فوائده الغذائية والعلاجية ستدهشك

حليب الإبل.. الكنز الأبيض المنسي
حليب الإبل.. الكنز الأبيض المنسي
حليب الإبل.. الكنز الأبيض المنسي

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بالزقازيق لمتابعة طلبات التصالح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تموين بلبيس تضبط 180 ألف قطعة حلوى أطفال محظور تداولها ومجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تطبيع وخلافات مع زملائه وملابس غير لأئقة.. أزمات محمد رمضان مسلسل لا ينتهي

ازمات محمد رمضان
ازمات محمد رمضان
ازمات محمد رمضان

فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

عندليب ببدلة محمد رمضان

العندليب ببدلة محمد رمضان.. صورة أثارت الجدل وتحرك عاجل من أسرة عبدالحليم حافظ

رنا سماحة وابنها

بحكم المحكمة.. رنا سماحة تعود لمنزل حضانة طفلها وتنشر أول صورة برفقته

اللاعب مصطفى محمد

أحلم بالمونديال وبتعلم كل يوم من العميد.. مصطفى محمد يتحدّث عن حلمه منذ الطفولة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد