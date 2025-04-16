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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

شعار الزمالك
شعار الزمالك
علا محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن طارق حامد لاعب وسط فريق ضمك السعودي والذي ينتهي عقده مع ناديه بختام الموسم الجاري، تلقى عرضًا من نادي الزمالك للعودة مجددًا ولكن بشكل ودي، من أجل جس نبض اللاعب على امكانية العودة في الموسم القادم.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد هناك تحركات رسمية من جانب نادي الزمالك بشأن ضم طارق حامد".

وأضاف: "طارق حامد بالتأكيد يريد ختام مسيرته بشكل جيد مع الزمالك، وسوف ينتظر ما ستسفر عنه مفاوضات النادي لضم لاعبين جيدين للمنافسة على البطولات مثل عبدالله السعيد".

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على سموحة، اليوم الأربعاء، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الذهاب وسموحة في الرابعة عصرًا على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الخامسة.

الزمالك ضد سموحة

ويدخل الزمالك مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز" أملًا في مواصلة مشواره في البطولة وحصد اللقب.

وكان الزمالك تعادل مع الجونة 1-1 في افتتاح مشواره بالبطولة، ثم خسر مام بتروجيت 2-1، وتعادل مع مودرن سبورت سلبيًا في المباراة الماضية.

ويتصدر بتروجيت المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر برصيد 12 نقطة، ويحل مودرن سبورت ثانيًا بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز الثالث، بينما يحل الزمالك رابعًا بنقطتين، وسموحة خامسًا بدون رصيد.

الإعلامي أمير هشام طارق حامد عرضًا الزمالك سموحة بتروجيت

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