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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في بريتوريا

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

رافق البعثة محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.
ووصلت البعثة الى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.
كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

دوري أبطال أفريقيا محمد الدماطي جنوب أفريقيا بعثة الاهلي صن داونز

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