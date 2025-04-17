هاتف أوبو Find X8s.. أداء قوي وكاميرات احترافية في تصميم أنيق

كشفت أوبو Oppo، عن هاتفها الجديد Find X8s، الذي يستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء عال، وتجربة تصوير متميزة، وشاشة فائقة الجودة ضمن تصميم أنيق وعصري.

يجمع هاتف أوبو OPPO Find X8s، بين عتاد متطور ومجموعة من الميزات المفيدة التي تجعله خيارا قويا لهواة التصوير، الألعاب، والترفيه، بالإضافة إلى الاستخدام اليومي.

سعر OPPO Find X8s

يتوافر هاتف أوبو الجديد OPPO Find X8s، بسعر يبدأ من 699 دولارا (أي ما يعادل 35.700 جنيه مصري)، للبيع في الصين مع خيارات أنيقة للألوان تشمل: الأزرق، الأبيض، الوردي، والأسود.

هاتف أوبو OPPO Find X8s



يأتي هاتف أوبو OPPO Find X8s، بشاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.32 بوصة بدقة 2640 × 1216 بكسل، توفر عرضا حادا وغنيا بالألوان، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، ما يجعل التصفح والتنقل بين التطبيقات أكثر سلاسة وسرعة.

كما تدعم الشاشة تغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3، ما يجعلها مثالية لمشاهدة الفيديوهات وتصفح الصور وحتى الألعاب.

ويعتمد Find X8s على معالج MediaTek Dimensity 9400+ ثماني النواة، مدعوما بذاكرة عشوائية رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، هذا المزيج يمنح الهاتف قدرة فائقة على تشغيل التطبيقات بسرعة وسلاسة، ويضمن تجربة ألعاب خالية من التأخير، حتى مع التطبيقات الثقيلة والمتعددة المهام.

ومن أبرز نقاط القوة في هاتف أوبو OPPO Find X8s، هو نظام التصوير الاحترافي المكون من 3 عدسات خلفية، جميعها بدقة 50 ميجابكسل، تشمل مستشعر رئيسي Sony LYT-700، وعدسة واسعة جدا، وعدسة بيريسكوب تدعم تقريب بصري 3x.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل، لتقدم صور سيلفي نقية ومكالمات فيديو عالية الوضوح.

ويوفر هاتف أوبو OPPO Find X8s، خيارات تخزين داخلية ضخمة تصل حتى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0، وتأتي البطارية بسعة 5700 مللي أمبير في الساعة، مع دعم شحن فائق السرعة SuperVOOC بقوة 80 وات، إلى جانب الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

ويعمل الهاتف بواجهة ColorOS 15 المبنية على Android 15، ما يوفر تجربة استخدام عصرية وسلسة.

مواصفات هاتف أوبو OPPO Find X8s:

الشاشة: بقياس 6.32 بوصة، من نوع LTPO AMOLED، بدقة 2640 × 1216، ومعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: ميدياتك Dimensity 9400+.

الذاكرة العشوائية: LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت

التخزين: UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

الكاميرا: بدقة 50 + 50 + 50 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 32 ميجابكسل

البطارية: بقوة 5700 مللي أمبير، مع شحن SuperVOOC بقدرة 80 وات + شحن لاسلكي 50 وات + شحن عكسي 10 وات

النظام: ColorOS 15 المبني على Android 15