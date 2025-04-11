بتصميم أنيق وتقنيات متطورة.. أوبو تكشف عن أقوى ساعة ذكية

كشفت شركة أوبو Oppo، عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch X2 Mini، بالتزامن مع إطلاق هواتفها الرائدة Find X8 و X8S+و X8 Ultra، وتأتي هذه الساعة بمواصفات متقدمة تدعم الذكاء الاصطناعي، كما أنها تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات الصحية المتطورة.

مواصفات ساعة أوبو Oppo Watch X2 Mini

تتميز ساعة أوبو Watch X2 Mini بشاشة مضغزطة من نوع AMOLED، بقياس 1.32 بوصة، بدقة 466 × 466 بكسل، وكثافة بكسل تبلغ 352 نقطة في البوصة، محمية بزجاج منحني من نوع 2.5D، وتصل ذروة سطوع إلى 1000 شمعة في المتر المربع، مما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

زودت أوبو الساعة بمعالج Snapdragon W5 Gen 1 من كوالكوم، مقترنة بمعالجة مشتركة لـ BES2800BP لتحقيق أداء متوازن وكفاءة في استهلاك الطاقة.

تحتوي الساعة على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وسعة تخزين داخلى تبلغ 32 جيجابايت، إلى جانب 4 جيجابايت إضافية من نوع EMMC، مخصصة لوظائف RTOS، مما يوفر تجربة سلسة وسريعة الاستجابة.

مواصفات ساعة أوبو Oppo Watch X2 Mini

عند الحديث عن عمر البطارية، تقدم ساعة أوبو Watch X2 Mini، ما يصل إلى 2.5 يوما في الوضع الذكي وما يصل إلى 7 أيام في وضع توفير الطاقة.

كما تدعم الساعة الشحن السريع، حيث تكفي 10 دقائق فقط لتوفير طاقة كافية ليوم كامل من الاستخدام، في حين أن الشحن الكامل يستغرق حوالي ساعة.

ومن بين المزايا الصحية، تقدم ساعة X2 Mini مستشعر معدل ضربات القلب من 8 قنوات ومستشعر لأكسجين الدم Spo₂ بـ 16 قناة، كما تتيح تتبع مراحل النوم المختلفة بما في ذلك النوم العميق REM، وتوفر نظام لمراقبة الاجهاد وتحليل الاشارات الحيوية لاكتشاف المخاطر الصحية المحتملة.

تدعم الساعة أيضا، ميزات صحة المرأة مثل تتبع الدورة الشهرية وتوقع أيام الإباضة، كما تدعم مراقبة مستويات السكر في الدم عند توصيلها بأجهزة CGM المتوافقة.

تدعم ساعة أوبو Watch X2 Mini أكثر من 100 وضع تمرين، مع بدء تشغيل تلقائي لستة أنشطة وتتبع متقدم للرياضة مثل الجري والسباحة والتزلج.

بالإضافة إلى وضع حرق الدهون المصحوب بإرشادات صوتية، وتحليلات ذكية بعد التمرين مدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي الصيني Deepseek-R1 AI.

تدعم Watch X2 Mini، الاتصال عبر شريحة ESIM مستقلة لإجراء المكالمات واستخدام تطبيق WeChat بدون هاتف، كما تأتي بدعم تقنية NFC للمدفوعات، وفتح الأبواب الذكية، ومفاتيح السيارات الرقمية لسيارات BYD و LI Auto و Leapmotor المختارة.

ولتحديد المواقع، تدعم الساعة خمسة أنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية، وتحمل تصنيفات 5ATM و IP68 لمقاومة الماء والغبار.

توفر Watch X2 Mini أيضا ميزات ذكية مثل معاينات الكاميرا عن بعد، وتفعيل الموسيقى التلقائية أثناء النوم، ومزامنة الإشعارات السلس عبر سحابة Fluid Cloud.

تتوافر ساعة أوبو Oppo Watch X2 Mini بثلاثة خيارات ألوان هي الأسود والفضي بسعر 1799 يوانا (حوالي 250 دولار)، في حين أن النسخة الذهبية الفاخرة المصنوعة من الفولاذ المقاومة للصدأ تأتي بسعر 2،099 يوان (حوالي 290 دولار).