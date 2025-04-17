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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مستقبل وطن الشرقية يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة بحضور المحافظ

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإحتفالية التي نظمها حزب مستقبل وطن لتكريم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة موسم 2024/ 2025 في نسختها الرابعة والمُقامة تحت شعار ( من كل بيت في مصر) في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وحزب مستقبل وطن ، وذلك بقاعة دار الحجاز بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والمشرف العام على المسابقة بمحافظات الجمهورية، والدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية وعضو مجلس الشيوخ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة بكري عضو مجلس النواب وأمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية، ومحمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب وأمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية والنائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب وأمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية، والدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم بالمجلس وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة. 

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب مصطفى إسلام المقيد بالصف الأول الإعدادي ، ثم كلمة لمحافظ الشرقية رحب فيها بالحضور مؤكداً حرصة على المشاركة في كافة الفعاليات والمناسبات الوطنية التي تدعم سياسة الدولة وتُساهم في خلق أجيال واعية تساهم في تحقيق الهدف الأسمي للدولة وهو أن تظل مصر دائماً في الصداره بين دول العالم. 

كما ثمن المحافظ دور حزب مستقبل وطن في دعم الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، من خلال دعم النشء والشباب وتعزيز قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم لتخريج أجيال قادرة على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع .

ومن جانبه وجه الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب كلمات تحفيزية للطلبة لمشاركتهم الإيجابية الفعالة في مسابقة أوائل الطلبة ، مشيراً إلى أن بالجد والإجتهاد والمثابرة يستطيعون الوصول إلى التميز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الهدف من تنظيم المسابقة هو تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة وتنمية قيم التسامح وقبول الآخر وبث روح التنافس الشريف، وتعريف الطلبة بالمشروعات القومية العديدة والإنجازات التي حققتها الدولة للوصول إلى الجمهورية الجديدة. 

بينما قدم الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية وعضو مجلس الشيوخ الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية وللحضور على مشاركتهم في الإحتفالية، لافتاً إلى أن المسابقة شهدت تنافساً كبيراً بين المدارس بمراكز ومدن المحافظة المختلفة وتم متابعتها من قِبل أمانة الحزب بالمحافظة والوحدات الحزبية وسيتم منح الفائزين هدايا مادية تشجيعاً لهم .

وخلال الإحتفالية أعلن الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين «الابتدائية - الإعدادية» والتي جاءت كالآتي:

أولاً: المرحلة الابتدائية

فوز مدرسة النصر 1 الإبتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية «بالمركز الأول»

فوز مدرسة الشهيد أحمد أشرف الابتدائية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية «بالمركز الثاني». 

فوز مدرسة الشهيد / لطفي حبيب الابتدائية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية «بالمركز الثاني مكرر». 

ثانياً: المرحلة الإعدادية

فوز مدرسة الشهيد سمير زكي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية «بالمركز الأول». 

فوز مدرسة الشيخ ابو هاشم للتعليم الأساسي التابعة شرق الزقازيق التعليمية «بالمركز الثاني». 

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية وقيادات حزب مستقبل وطن والهيئة البرلمانية للحزب على الدعم الدائم لكل مراحل المسابقة بما يُساهم في الإرتقاء بالمنطومة التعليمية.

تخللت الإحتفالية عرض فقرة شعرية للطالب أحمد مدحت بعنوان ( 10 سنين من حكم الرئيس )، وكذلك تقديم فقرة إستعراضية لأطفال روضة مدرسة عمر شبل الرسمية للغات نالت جميعها إستحسان الحضور. 

أهدي الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لدوره الهام والملموس في دعم ورعاية كافة الفعاليات بالمحافظة و وسعيه للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وفي نهاية الإحتفالية سلم محافظ الشرقية وقيادات حزب مستقبل وطن الفائزين جوائز المسابقة وحرصوا على إلتقاط صوراً تذكارية معهم تشجيعاً لهم على والمثابرة و الإستمرار في المشاركة بكافة المسابقات والفعاليات المختلفة.

محافظ الشرقية مستقبل وطن حزب مستقبل وطن مسابقة أوائل الطلبة وزارة التربية والتعليم

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