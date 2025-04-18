موتورولا تطلق لابتوب بسعر ينافس أجهزة "ماك بوك برو"

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن جهازين جديدين هما الجهاز اللوحي Moto Pad 60 Pro والحاسوب المحمول Moto Book 60، يأتي الجهازان بمواصفات متوسطة وأسعار منافسة.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، طرحت موتورولا حاسوبها المحمول الجديد Moto Book 60 في الهند بشكل حصري، بلونين مميزين هما الأخضر البرونزي و الأزرق.

مواصفات لابتوب موتورولا الجديد Moto Book 60

يتميز لابتوب موتورولا الجديد Moto Book 60 بتصميم أنيق وأداء قوي، حيث يأتي بمعالج إما Intel Core 5 أو Intel Core 7، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، إلى جانب خيارين للتخزين بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

مواصفات لابتوب موتورولا الجديد Moto Book 60

يتمتع الحاسوب بشاشة من نوع OLED بقياس 14 بوصة، وبدقة عالية تبلغ 2.8K، ما يمنح تجربة بصرية غنية وواضحة، كما تم دعم الجهاز بنظام صوتي يتكون من مكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos لتقديم صوت نقي ومحيطي.

يضم حاسوب موتورولا Moto Book 60، بطارية بسعة 60 وات في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ما يوفر سرعة وكفاءة في إعادة الشحن.

يتوافر حاسوب موتورولا Moto Book 60، بسعر يبدأ من 785 دولار أمريكي، للنسخة بسعة 16 + 512 جيجابايت المزودة بمعالج Core 5، في حين يبلغ سعر النسخة بمعالج Core 7 بنفس السعة حوالي 875 دولار، أما النسخة الأعلى بذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت و1 تيرابايت تخزين داخلى، فتتوفر بسعر 925 دولار.

من المقرر طرح لابتوب Moto Book 60 رسميا في الأسواق في 23 أبريل، عبر متجر موتورولا الالكتروني في الهند بالإضافة إلى المتاجر التقليدية.

جدير بالذكر أن شركة موتورولا، تعمل حاليا على تطوير أحدث إصدارات Razr و Edge، حيث ظهرت هواتف Edge 60 و Edge 60 Pro على الإنترنت عبر متجر Epto الأوروبي، وكشفت عن خيارات الألوان وسعة التخزين.

سيتوفر طراز Edge 60 Pro في خيارين من الألوان وهما الأزرق والأخضر، ويأتي في تكوينات ذاكرة بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، مقابل سعر 650 يورو.