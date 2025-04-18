ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بكفر صقر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية شَنت إدارة تموين كفر صقر حملة تموينية برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة وأحمد الشبراوي رئيس الرقابة ومحمد بهلول المفتش بالرقابة وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر وتم تحرير محضر برقم 3732 جنح كفر صقر وتم ضبط 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتم تحرير محضر برقم 3577 جنح كفر صقر .

كما تم ضبط 125 كيلو فول حصي مجهول المصدر وتم تحرير محضر برقم 3576 جنح كفر صقر.