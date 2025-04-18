شون وصوامع الشرقية تستقبل 1222 طن قمح محلي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ١٢٢٢طن موضحاً أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على إنتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية انه عند إستلام الاقماح يراعي استلام القمح المحلي طبقا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك ومتابعه إنتظام العمل بالصوامع والبناكر والهناجر والشون ومراكز التجميع كما يتم استلام درجات النظافة المختلفة في نفس الخلية بالنسبة للصوامع والبناكر وفي لوطات منفصلة ومنتظمة بالنسبه للهناجر والشون و مراكز التجميع وفي حالة وجود أي عقبات يتم الابلاغ عنها بالإضافة الي ان جميع الأقمـاح الموردة إلى الشون المجهزة للتخزين تكون في فوارغ جوت جيدة أو مستعملة(١) وفي حالة الحاجة المستعمله (٢) تكون بحالة جيدة ويكون الجوال سليم للتعبئة اما بالنسبة للصوامع والبناكر فيتم التوريد صب او فوارغ بلاستيك على ان تكون وزن الفارغة البلاستيك ١٢٠ جرام ووزن الفارغة الجوت ١.١٢٥ كيلو جرام.