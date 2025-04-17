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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط صيدلية تُدار بدون ترخيص و680 عبوة دواء منتهية الصلاحية بالحسينية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية شَنت إدارة تموين الحسينية حملة تموينية برئاسة الدكتور إبراهيم عبد السلام رئيس الرقابة التموينية والدكتور  أحمد حسن ومحمد خيري المفتشين بالرقابة بالإشتراك مع لجنه هيئة الدواء المصرية بالشرقية، للمرور على المنشأت الصحية والتجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بشرية تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 189 عبوة دواء منتهي الصلاحية و 355 عبوة دواء مجهولة المصدر وبدون فواتير و 136 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بإجمالي 82 صنف وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 7526 جنح الحسينية.

محافظ الشرقية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري

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