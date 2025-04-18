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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافى يوجه رسالة لطبيب فقد بصره بعد إصابته بفيروس كورونا

حسام موافى
حسام موافى
أسامة علي

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة مؤثرة لأحد زملائه الأطباء، الذي فقد بصره بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الطبيب كان يعمل بإخلاص وتفانٍ طوال فترة الجائحة دون كلل أو راحة.


وقال موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»: 'زميل فاضل اشتغل 24 ساعة يوميًا وقت الكورونا، وأُصيب بالفيروس وفقد بصره بالكامل.. قصته معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا مش هقول اسمه، لكن أي حد ممكن يعرف حكايته بسهولة'.

فقدان البصر ابتلاء عظيم


وأكد الدكتور حسام موافي أن فقدان البصر ابتلاء عظيم، لكنه ذكر صاحبه بقول الله تعالى: 'واستعينوا بالصبر والصلاة، مشددًا على أن الصبر يسبق حتى فريضة الصلاة من حيث الأثر والإعانة.

وقال حسام موافى: الصبر يا بني هيجيب معك نتيجة كويسة جدًا جدًا'.

حسام موافى اخبار التوك شو صدى البلد كورونا

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