بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

وفاة الفنانة إيناس النجار.. تعرضت الأوساط الفنية لحالة من الحزن، عقب انتشار خبر وفاة الفنانة إيناس النجار، صباح أمس، وذلك بعد معاناتها من انفجار المرارة وما تبعه من تسمم في الدم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب،معلومات عن حصوات المرارة وبالأخص المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الشخص ولكن بدون أعراض فما هي؟

أضاف موافي أن المرارة يمكن أن تسبب مشكلات هضمية شائعة مثل الحموضة والانتفاخ، ولكن دون أن يدرك المريض أن السبب فى هذا هو حصوات صغيرة فى المرارة، قد تتفاقم إلى مشكلات صحية خطيرة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

حسام موافي هناك علاقة وثيقة بين المرارة والبنكرياس

تفاصيل الساعات الأخيرة لرحيل إيناس النجار حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

وأشار موافي من خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، إلى العلاقة الوثيقة بين المرارة والبنكرياس، حيث إنهما يشتركان في الفتح داخل الأمعاء، ما يعني أن أي مشكلة في المرارة قد تؤثر بشكل مباشر على البنكرياس.

إنسداد القنوات المرارية

وأكد موافي أنه عندما تتحرك الحصوة الصغيرة من المرارة وأحيانا تسد للقنوات المرارية فهذا يؤدي إلى التهاب حاد في البنكرياس، وهذا الإلتهاب يعتبر من الحالات الطاريئة التى تستدعي تدخل بشكل عاجل، من اجل إنقاذ المريض.

مؤكدأ أن مريض المرارة لا يعاني دائمًا من آلام واضحة، فتظهر الأعراض أحيانا فى صورة اضطرابات هضمية.

وقسم موافي العمليات الجراحية للمرارة إلى قسمين جراحة عاجلة تتطلب تدخل عاجل دون الحاجة لموافقة المريض، وجراحة غير عاجلة مثلا استئصال المرارة يمكن جدولتها بعد تقيم الحالة.

وشدد موافي على أن عملية استئصال المرارة تعد غير عاجلة ولكن تظل ضرورية فى بعض الحالات، وذلك منعا لحدوث مضاعفات خطيرة مثل انسداد القنوات المرارية، التى تسبب مشاكل صحية خطيرة، لذلك ينصح موافي مرضى حصوات المرارة بعدم التهاون في إزالتها قبل تفاقم الحالة.

علاج انسداد القنوات المرارية

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

وأوضح موافي أن الآن يعالج انسداد القنوات المرارية بالمنظار، عن طريق تركيب دعامة للمساعدة في فتح القنوات المسدودة إلى حين إجراء الجراحة اللازمة، لحصوات المرارة .

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

ونصح موافي المرضي الذين يعانو من الحموضة والإنتفاخ باستمرار من المتابعة والكشف المبكر لعدم التعرض لمضاعفات خطيرة تضر الصحة الجسدية وتؤثر سلبا على البنكرياس والدم.