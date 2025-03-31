تسبب في وفاة ايناس النجار.. جمال شعبان يكشف الفرق بين التهاب المرارة وانفجا.رها |معلومات مثيرة

أعلن خبر وفاة الفناة إيناس النجار في صباح اليوم بعد معاناتها من انفجا.ر المرارة وتسمم الدم.

تسبب خبر وفاة ايناس النجار في حالة حزن كبير بين الجمهور والوسط الفنى.

تحدث دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن مرض الراحلة ايناس النجار قائلا :إن انفجار المرارة يعتبر من الطوارئ الطبية التي قد تكون قا. تلة

تحدث نتيجة تمزق أو ثقب في جدار المرارة وغالبًا يكون هذا الثقب في القاع، ومن المهم تشخيص وعلاج هذا التمزق فورًا وعدم إهماله،

إذ أن إهمال وعدم علاج انفجار المرارة يتسبب بإلحاق الأذى في الجسم وينتج عنه عدد من المضاعفات الخطيرة التي قد تنتهي بالوفاة.

من مخاطر انفجار المرارة التي قد تهدد الحياة ما يأتي:

1. تعفن الدم (Sepsis)

تعفن الدم هو الخطر الرئيسي الذي ينتج عن إهمال علاج انفجار المرارة.

وتعفن الدم يكون نتيجة الإصابة بعدوى تسمى متلازمة الاستجابة الالتهابية العامة (Systemic Inflammatory Response Syndrome).

2. الالتهاب البريتوني الصفراوي (Bile Peritonitis)

ينتج التهاب الغشاء البريتوني نتيجة انفجار المرارة بسبب تسريب العصارة الصفراوية خارج القناة الصفراوية ووصولها إلى الغشاء البريتوني هو الغشاء الداخلي لتجويف البطن، إذ إنّ العصارة الصفراوية تتكون من أملاح صفراء سامة للأنسجة تؤدي إلى زيادة نفاذية الأنسجة في الأوعية الدموية داخل الغشاء البريتوني ونخر الأنسجة؛ مما يتسبب في الالتهاب البريتوني الصفراوي

أسباب انفجار المرارة

يوجد عدة أسباب لحدوث تمزق أو انثقاب في المرارة ينجم عن إهماله مخاطر انفجار المرارة، وهي :

1. التهاب المرارة

إنّ التهاب المرارة الحاد هو السبب الرئيسي والأكثر شيوعًا لحدوث تمزق في جدار المرارة، إذ أن تمزق المرارة من مضاعفات التهاب المرارة.

وغالبًا يكون سبب التهاب المرارة أحد الأسباب الآتية:

حصوات المرارة هي الأكثر الأسباب شيوعًا في حدوث التهاب المرارة.

داء الصَّفَر يكون بسبب الديدان الطفيلية والذي قد يتطور إلى مرض القنوات الصفراوية.

العدوى البكتيرية نمو إحدى أنواع البكتيريا مثل (E. coil) أو (Klebsiella) أو (Streptococcus faecalis) في المرارة قد يتسبب في التهاب المرارة التي تساهم في تمزق المرارة.

الحمأة الصفراوية وهي مزيج من المادة الصفراوية والجسيمات التي يمكن أن تسد المرارة.

التعرض لإصابة حادة

في بعض الحالات قد يتسبب التعرض لإصابة في البطن تجاه المرارة مباشرة إلى انفجار المرارة، ولكنها من الأسباب نادرة الحدوث.

أعراض انفجار المرارة

تتشابه في بعض الأحيان مع أعراض التهاب المرارة، وفي بعض الأوقات يصعب التمييز إكلينيكيا بين مرضى التهاب المرارة.

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ويمتد تدريجيًا إلى الكتف والظهر في حالة كان حصى المرارة هو المسبب.

ألم ومغص البطن الشديد على فترات متفاوتة.

نوبة من الاستفراغ والغثيان.

حمى وقشعريرة.

اصفرار العينين والجلد (اليرقان).

ارتفاع درجة الحرارة في حالة كان المسبب عدوى بكتيرية.

ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء.

اضطرابات هضمية.

تضخم جدار المرارة.

انتفاخ المرارة.

توسع القناة الصفراوية.

الوقاية من انفجار المرارة

ينصح عند ظهور أي من أعراض التهاب المرارة مراجعة الطبيب فورًا وعدم إهمالها لتجنب انفجار المرارة ومخاطرها التي قد تكون قا/ تلة ، إذ يتم إزالة المرارة قبل حدوث الانفجار، ولكن في حالة حدوث انفجار يتم استئصال المرارة حسب مقدار التمزق في جدار المرارة.