الحرارة تسجل 37.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس يوم الثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، ودرجات الحرارة المتوقعة، وموعد انخفاض درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، إن الطقس يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة منذ الخميس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مصحوبة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يساهم في زيادة سطوع الشمس وارتفاع الحرارة نهارًا.

ونوهت بأن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت بفارق 3 درجات، متابعة: العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 31 درجة.

ولفتت إلى ان الطقس سيكون حارًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، ويميل للبرودة ليلًا وخاصة في الساعات الأولى من الصباح، كما أن البرودة قلت خلال فترة الليل، مقارنة بالأيام الماضية.

وتعتبر الظواهر الجوية الأكثر أهمية هي الشبورة المائية الكثيفة التي تظهر من الساعة الثالثة وحتى التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ومدن القناة، فيما تختفي الشبورة بشكل كبير في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن ذروة الموجة الحارة يوم الثلاثاء لتسجل 37 درجة، مع أتربة ورمال، ولكن يوم الإثنين ستصل درجات الحرارة إلى 31 درجة، مما يسمح بالاستمتاع بالإجازة وأجواء الربيع المستقرة، رغم وجود برودة خفيفة ليلًا.



