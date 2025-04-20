رمال وأتربة وارتفاع بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن درجة الحرارة تكسر الـ 30 درجة خلال أيام الأسبوع.

تشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا نهارًا

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية ، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر ، مساء أمس السبت، أن التوقعات تشير إلى أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا نهارًا يشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 39 درجة، بينما يصبح معتدلًا على السواحل الشمالية. أما خلال الليل والصباح الباكر، فإن الطقس سيكون مائلًا للبرودة على أغلب المناطق.

وتعتبر الظواهر الجوية الأكثر أهمية هي الشبورة المائية الكثيفة التي تظهر من الساعة الثالثة وحتى التاسعة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ومدن القناة، فيما تختفي الشبورة بشكل كبير في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن ذروة الموجة الحارة يوم الثلاثاء مع أتربة ورمال.