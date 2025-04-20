مهنئا الأقباط.. رئيس جامعة بنها: الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والسلام

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، التهنئة لنيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة ، ونيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر ، ونيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بكنيسة العذراء بمدينة بنها ، والقس رفيق ديوب راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات ، وأمين عام الجامعة، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، وأمناء الجامعة المساعدين للشئون الإدارية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الزيارة حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم ، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح المحبة والولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع ، داعيًا الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة والسلام بين أبناء الوطن الغالي.

من جانبهم، أعرب الأخوة المسيحيين عن سعادتهم لزيارة رئيس جامعة بنها والوفد المرافق له وتقديم التهنئة بالعيد، وهو ما يدل على قوة علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع الشعب المصري ، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.